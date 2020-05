Segundo Hassem, ocorreu porque todos as coletas feitas no Hospital Regional do Alto Acre, sendo de outros municípios foram consignados como sendo de Brasiléia os resultados.

Por

A prefeita Fernanda Hassem contestou o número de casos positivos do novo coronavírus atribuído ao município de Brasiléia nesta quarta-feira, 20, no Boletim Sesacre. Segundo a gestora declara em um áudio divulgado na internet, os 38 casos confirmados que aparecem na última atualização do informativo não procedem.

A gestora municipal afirma que os casos em Brasiléia triplicaram, mas não chegaram ao total divulgado. Segundo ela, em meio aos 38 testes positivos há uma parte de Epitaciolândia e de Xapuri. Ela disse que já manteve contato com o secretário Alysson Bestene para que a situação seja averiguada.

O problema, segundo Hassem, ocorreu porque todos as coletas feitas no Hospital Regional do Alto Acre, mesmo sendo de outros municípios foram consignados como sendo de Brasiléia. A prefeita disse ainda que as informações serão corrigidas no boletim que será divulgado nesta quinta-feira, 21.

Apesar de contradizer os números divulgados pela Sesacre, a prefeita reconheceu que os números estão crescendo rapidamente e que corre o risco de estar falando de um dado no dia de hoje e amanhã ter outro completamente diferente. Segundo ela, parte da população não se adequá às medidas impostas pelo município.

“Lamentavelmente, os números estão aumentando. Os casos em análise que nós temos aqui são bastante altos também, inclusive de casos coletados de moradores da zona rural. Nós temos boa parte da população que está cumprindo as orientações, mas outra não, mesmo vendo a situação. A condução é nossa, mas a solução está na mão de todos”, afirmou a prefeita.

Comentários