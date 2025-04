Feriado em Cruzeiro do Sul começa com blitzes: 85 veículos abordados e 13 motoristas sem CNH flagrados

Operação do Peltran já aplicou 52 multas no primeiro dia; fiscalização continua durante todo o feriado prolongado

O feriado prolongado em Cruzeiro do Sul começou com intensa fiscalização de trânsito nesta quinta-feira (17). O Pelotão de Trânsito (Peltran) da Polícia Militar realizou blitzes em vários pontos da cidade, abordando 85 veículos, aplicando 52 multas e flagrando 13 motoristas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o tenente Avelino, comandante do Peltran, o objetivo da operação é evitar acidentes e salvar vidas, aplicando rigorosamente o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Hoje evitamos vários sinistros e salvamos várias vidas. Este é o objetivo do Peltran, do Detran e outros órgãos de fiscalização“, afirmou.

As ações de fiscalização continuarão durante todo o feriado prolongado, tanto na zona urbana quanto na rural de Cruzeiro do Sul, para coibir infrações e garantir a segurança no trânsito.

