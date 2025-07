Ferdiney Ryos enfrenta complicações graves da diabetes e mobiliza corrente de solidariedade

Os exames médicos revelaram uma elevação preocupante nos leucócitos, alcançando 28 mil, o que exigiu medidas drásticas para conter a infecção

Com Crys Menezes

O cantor e compositor acreano Ferdiney Ryos, figura querida e respeitada no cenário musical do estado, atravessa um dos momentos mais difíceis de sua vida. Internado em um hospital de Rio Branco, o artista enfrenta complicações severas causadas pela diabetes, que afetaram gravemente sua saúde e o levaram a uma situação delicada e comovente.

Em uma live transmitida nesta segunda-feira (21), Ferdiney apareceu recebendo curativos no pé esquerdo, parcialmente amputado devido a uma infecção agressiva. Com voz serena, mas visivelmente fragilizado, o músico compartilhou com os fãs a realidade de sua luta diária contra a doença. “A cicatrização precisa acontecer naturalmente, então não há um prazo definido. Ficarei aqui até que o pé mostre sinais de melhora”, disse ele, com coragem e sinceridade.

Além da amputação dos dedos do pé, Ferdiney enfrenta problemas renais, cardíacos e a perda total da visão do olho esquerdo. Os exames médicos revelaram uma elevação preocupante nos leucócitos, alcançando 28 mil, o que exigiu medidas drásticas para conter a infecção.

As doações podem ser feitas via Pix:

Sensibilizados com a situação, amigos, familiares e admiradores do artista iniciaram uma corrente de solidariedade. Uma campanha online foi lançada com o objetivo de arrecadar recursos para cobrir os custos com internação, medicamentos e cuidados pós-operatórios. Mais do que nunca, Ferdiney precisa do apoio de quem já foi tocado por sua música e sua presença generosa nos palcos e nas rodas culturais do Acre.

