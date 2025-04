Fenômeno luminoso no céu é visto em cidades do Acre

Vítima foi socorrida pelo irmão e levada ao Pronto-Socorro com escoriações e ferimentos no rosto

Um ciclista identificado como Levi Araújo Lopes, de 19 anos, foi atropelado por um carro na noite desta sexta-feira (18), na Avenida Sobral, bairro da Pista, em Rio Branco. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações da esposa da vítima, Levi trafegava no sentido Centro-bairro quando foi surpreendido por um carro ainda não identificado. O condutor atropelou o jovem e se evadiu do local logo após o impacto.

O irmão de Levi encontrou o rapaz caído na pista e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, onde a equipe realizou os primeiros atendimentos e, posteriormente, encaminhou o ciclista ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Levi deu entrada no setor de Traumatologia com múltiplas escoriações, ferimentos no rosto e um corte no supercílio. Apesar das lesões, seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, o responsável pelo atropelamento não foi localizado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários