Feminicídio em Feijó: homem mata a esposa com tiro de espingarda após bebedeira e é preso em flagrante

Uma tragédia familiar abalou o município de Feijó, no interior do Acre, na noite deste domingo (19). Uma discussão entre um casal terminou em feminicídio, quando Elizete de Amorim Malveira, de 39 anos, foi morta com um tiro de espingarda calibre .20, disparado pelo próprio marido, Elizangelo Souza da Silva, também de 39 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Invasão do Aeroporto, após um dia de consumo de bebidas alcoólicas entre amigos. O casal estava reunido com Francisco Weverton, de 36 anos, e Nayara dos Santos, de 27 anos, quando uma discussão acalorada teve início.

Durante o desentendimento, Elizangelo se armou com uma espingarda e ameaçou matar a esposa. Nayara tentou intervir, mas foi ameaçada de morte e, com medo, deixou o local. Minutos depois, ouviu o disparo e, ao retornar, encontrou Elizete caída no chão, gravemente ferida.

O autor fugiu em uma motocicleta Honda Bros, levando Francisco com ele. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima ainda com vida, atingida no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, devido à falta de ambulâncias disponíveis, o Corpo de Bombeiros prestou os socorros. Mesmo com o esforço da equipe, Elizete não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Durante as buscas, os policiais localizaram Francisco próximo à sua residência, junto à motocicleta usada na fuga. Ele confirmou o ocorrido, mas não soube informar o paradeiro do autor. O homem apresentava sinais de embriaguez e foi levado à delegacia após se recusar a fazer o teste do bafômetro.

Após intensas diligências, Elizangelo Souza da Silva foi preso em flagrante enquanto tentava fugir em um carro de aplicativo. Com ele, os policiais encontraram drogas e munições. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Feijó, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso é investigado como feminicídio, crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

