Felipe Andrade e Thiago Dunha são apresentados no Rio Branco

O lateral esquerdo Felipe Andrade e o meia Thiago Dunha foram apresentados nesta segunda, 2, no José de Melo, e são dois reforços para a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.

“Estava jogando no São Raimundo(Amazonas) e chego em boas condições físicas. Sei da responsabilidade de voltar a vestir a camisa do Rio Branco”, declarou Thiago Dunha.

Tenta regularizar

A diretoria do Rio Branco começa a trabalhar para regularizar os dois atletas. O técnico Ulisses Torres quer contar com as opções na partida de sábado, 7, contra o Humaitá.

“Estamos classificados para semifinal, mas a partida contra o Humaitá vale uma vantagem na próxima fase. Quero contar com todos para podermos ter uma equipe competitiva”, disse Ulisses Torres.

Programação definida

O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta segunda, no José de Melo, e a partir desta terça, 3, os treinamentos serão somente no período da tarde.

