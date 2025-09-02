FELCC de Pando investiga assalto a mão armada em Cobija; prejuízo foi de R$ 39 mil

Diretor da polícia de Pando não descarta participação de criminosos brasileiros foragidos e afirma que “nada será descartado” nas investigações. Vítima foi abordada por dois homens ao sair de bairro em Cobija

A Força Especial de Combate ao Crime (FELCC) de Pando investiga um roubo a mão armada ocorrido no último domingo (31) no quilômetro 4, saída do bairro San João II, em Cobija, cidade que faz fronteira com o município de Epitaciolândia e Brasiléia, acre. Dois criminosos armados interceptaram uma mulher e roubaram 50 mil bolivianos (cerca de R$ 39 mil reais brasileiro) em dinheiro, quantia que seria usada para comprar mercadorias para o seu estabelecimento comercial.

De acordo com o diretor da FELCC Pando/Cobija, Carlos Pardo, as investigações estão em andamento e todas as hipóteses são consideradas. Ele afirmou que não descarta a participação de criminosos de cidades brasileiras vizinhas, como Brasiléia e Epitaciolândia, além de locais de Cobija, citando que o departamento de Pando “está cheio de criminosos, faccionados e foragidos da justiça brasileira”.

“Não descartamos nenhuma linha de investigação”, afirmou Pardo. Os assaltantes fugiram após o crime, e o paradeiro ainda é desconhecido.

Os assaltantes fugiram pelas ruas da capital pandina e seu paradeiro ainda é desconhecido. A polícia boliviana realiza diligências para localizá-los e esclarecer o caso.

O caso reforça preocupações sobre a atuação de grupos criminosos transfronteiriços na área entre Bolívia e Brasil, que tem registrado incidentes similares recentemente. A FELCC coordena ações para localizar e prender os suspeitos.

