Acre
FELCC de Pando investiga assalto a mão armada em Cobija; prejuízo foi de R$ 39 mil
Diretor da polícia de Pando não descarta participação de criminosos brasileiros foragidos e afirma que “nada será descartado” nas investigações. Vítima foi abordada por dois homens ao sair de bairro em Cobija
A Força Especial de Combate ao Crime (FELCC) de Pando investiga um roubo a mão armada ocorrido no último domingo (31) no quilômetro 4, saída do bairro San João II, em Cobija, cidade que faz fronteira com o município de Epitaciolândia e Brasiléia, acre. Dois criminosos armados interceptaram uma mulher e roubaram 50 mil bolivianos (cerca de R$ 39 mil reais brasileiro) em dinheiro, quantia que seria usada para comprar mercadorias para o seu estabelecimento comercial.
De acordo com o diretor da FELCC Pando/Cobija, Carlos Pardo, as investigações estão em andamento e todas as hipóteses são consideradas. Ele afirmou que não descarta a participação de criminosos de cidades brasileiras vizinhas, como Brasiléia e Epitaciolândia, além de locais de Cobija, citando que o departamento de Pando “está cheio de criminosos, faccionados e foragidos da justiça brasileira”.
“Não descartamos nenhuma linha de investigação”, afirmou Pardo. Os assaltantes fugiram após o crime, e o paradeiro ainda é desconhecido.
Os assaltantes fugiram pelas ruas da capital pandina e seu paradeiro ainda é desconhecido. A polícia boliviana realiza diligências para localizá-los e esclarecer o caso.
O caso reforça preocupações sobre a atuação de grupos criminosos transfronteiriços na área entre Bolívia e Brasil, que tem registrado incidentes similares recentemente. A FELCC coordena ações para localizar e prender os suspeitos.
Comentários
Acre
PRF apreende 30 quilos de skunk escondidos em carro
Em uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rio Branco (AC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 30 kg de skunk que estavam sendo transportados em um carro-cegonha.
A ação ocorreu na última sexta-feira, dia 29 de agosto, quando os agentes abordaram um caminhão-cegonha que transportava apenas um carro. Durante a fiscalização, os policiais verificaram as informações sobre o transporte do veículo, que já havia vindo de outro estado e estava retornando.
A equipe então realizou uma busca detalhada no automóvel e encontrou um compartimento nos bancos traseiros e no pneu estepe, onde estavam escondidos 28 tabletes de skunk.
O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo crime.
A PRF segue atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, contribuindo para a segurança da sociedade.
Comentários
Acre
Cartelas do bingo eletrônico da AFAC já estão à venda; Arraial Beneficente ocorre neste fim de semana
A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realiza, nos dias 6 e 7 de setembro, a partir das 18h, no Lago do Amor – Ipê, o Arraial Beneficente, uma programação especial voltada para toda a família. O evento contará com comidas típicas, música ao vivo, bingo eletrônico com prêmios em dinheiro via Pix e brechó solidário, além de muita diversão em clima junino.
A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela AFAC, instituição que atua em apoio a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, promovendo acolhimento, informação e inclusão.
“Nossa instituição ajuda dezenas de famílias e, este ano, por falta de recursos, estamos correndo o risco de encerrarmos nossas atividades. Por isso, resolvemos fazer ações visando manter nossa associação de pé”, destaca a presidente da AFAC, Heloneida da Gama.
A venda das cartelas do bingo já está disponível e os prêmios vão de R$ 90,00 em combustível até R$ 800,00 em Pix. As cartelas custam R$ 10 e podem ser adquiridas através do WhatsApp (68) 99903-6975.
Heloneida destaca, também, a importância da parceria com a população. “A participação da comunidade é essencial para fortalecer a causa e garantir a continuidade das ações sociais desenvolvidas pela associação”, pontua.
Para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela associação, acesse o Instagram @afac.familia_azul.
Você precisa fazer login para comentar.