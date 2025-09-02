fbpx
FELCC de Pando investiga assalto a mão armada em Cobija; prejuízo foi de R$ 39 mil

Publicado

2 horas atrás

em

Diretor da polícia de Pando não descarta participação de criminosos brasileiros foragidos e afirma que “nada será descartado” nas investigações. Vítima foi abordada por dois homens ao sair de bairro em Cobija

O crime ocorreu no domingo (31), no bairro San João II, em Cobija. Foto: Art TVU

A Força Especial de Combate ao Crime (FELCC) de Pando investiga um roubo a mão armada ocorrido no último domingo (31) no quilômetro 4, saída do bairro San João II, em Cobija, cidade que faz fronteira com o município de Epitaciolândia e Brasiléia, acre. Dois criminosos armados interceptaram uma mulher e roubaram 50 mil bolivianos (cerca de R$ 39 mil reais brasileiro) em dinheiro, quantia que seria usada para comprar mercadorias para o seu estabelecimento comercial.

De acordo com o diretor da FELCC Pando/Cobija, Carlos Pardo, as investigações estão em andamento e todas as hipóteses são consideradas. Ele afirmou que não descarta a participação de criminosos de cidades brasileiras vizinhas, como Brasiléia e Epitaciolândia, além de locais de Cobija, citando que o departamento de Pando “está cheio de criminosos, faccionados e foragidos da justiça brasileira”.

“Não descartamos nenhuma linha de investigação”, afirmou Pardo. Os assaltantes fugiram após o crime, e o paradeiro ainda é desconhecido.

Os assaltantes fugiram pelas ruas da capital pandina e seu paradeiro ainda é desconhecido. A polícia boliviana realiza diligências para localizá-los e esclarecer o caso.

O caso reforça preocupações sobre a atuação de grupos criminosos transfronteiriços na área entre Bolívia e Brasil, que tem registrado incidentes similares recentemente. A FELCC coordena ações para localizar e prender os suspeitos.

Crime ocorreu no último domingo (31) em Cobija; polícia local não descarta participação de criminosos brasileiros foragidos na região. Foto: arquivo

Acre

PRF apreende 30 quilos de skunk escondidos em carro

Publicado

8 minutos atrás

em

2 de setembro de 2025

Por

Foto: NUCOM/PRF

Em uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rio Branco (AC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 30 kg de skunk que estavam sendo transportados em um carro-cegonha.

A ação ocorreu na última sexta-feira, dia 29 de agosto, quando os agentes abordaram um caminhão-cegonha que transportava apenas um carro. Durante a fiscalização, os policiais verificaram as informações sobre o transporte do veículo, que já havia vindo de outro estado e estava retornando.

A equipe então realizou uma busca detalhada no automóvel e encontrou um compartimento nos bancos traseiros e no pneu estepe, onde estavam escondidos 28 tabletes de skunk.

O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo crime.

A PRF segue atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, contribuindo para a segurança da sociedade.

Acre

Cartelas do bingo eletrônico da AFAC já estão à venda; Arraial Beneficente ocorre neste fim de semana

Publicado

12 minutos atrás

em

2 de setembro de 2025

Por

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realiza, nos dias 6 e 7 de setembro, a partir das 18h, no Lago do Amor – Ipê, o Arraial Beneficente, uma programação especial voltada para toda a família. O evento contará com comidas típicas, música ao vivo, bingo eletrônico com prêmios em dinheiro via Pix e brechó solidário, além de muita diversão em clima junino.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela AFAC, instituição que atua em apoio a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, promovendo acolhimento, informação e inclusão.

“Nossa instituição ajuda dezenas de famílias e, este ano, por falta de recursos, estamos correndo o risco de encerrarmos nossas atividades. Por isso, resolvemos fazer ações visando manter nossa associação de pé”, destaca a presidente da AFAC, Heloneida da Gama.

A venda das cartelas do bingo já está disponível e os prêmios vão de R$ 90,00 em combustível até R$ 800,00 em Pix. As cartelas custam R$ 10 e podem ser adquiridas através do WhatsApp (68) 99903-6975.

Heloneida destaca, também, a importância da parceria com a população. “A participação da comunidade é essencial para fortalecer a causa e garantir a continuidade das ações sociais desenvolvidas pela associação”, pontua.

Para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela associação, acesse o Instagram @afac.familia_azul.

Acre

Vento derruba árvore e mata parte de rebanho em fazenda no interior do Acre

Publicado

15 minutos atrás

em

2 de setembro de 2025

Por

Animais morreram instantaneamente após serem atingidos; moradores ajudaram no aproveitamento da carne

Um acidente incomum ocorrido na tarde desta segunda-feira (1º) resultou na morte de várias cabeças de gado em uma fazenda no Ramal da Copaíba, zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram a cena impressionante dos animais mortos após a queda de uma árvore de grande porte, derrubada pela força do vento. Moradores relataram que rajadas intensas atingiram a região nos últimos dias, culminando na tragédia.

De acordo com informações, os bois atingidos morreram na hora. Para evitar desperdício, o proprietário da fazenda contou com a ajuda de vizinhos no aproveitamento da carne.

Apesar do prejuízo, não houve registro de feridos entre moradores ou trabalhadores da propriedade. O caso reforça o alerta sobre os riscos das fortes ventanias que vêm sendo registradas em municípios acreanos, sobretudo em áreas rurais, onde árvores de grande porte oferecem perigo tanto para animais quanto para pessoas.

