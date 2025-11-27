Feira de Agricultura Familiar fortalece produtores e impulsiona economia de Tarauacá

Evento acontece de 27 a 30 de novembro com a participação de 35 produtores

Cerca de 35 produtores rurais devem participar da Feira de Comercialização da Agricultura Familiar de Tarauacá, entre os dias 27 e 30 de novembro, realizada pelo Sebrae no Acre, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Cooperativa dos Produtores Familiares e Extrativistas de Tarauacá (Cooptacre).

O evento tem como objetivo criar oportunidades para a comercialização do abacaxi, produto típico da região, além de gerar renda e fortalecer as cadeias produtivas da agricultura familiar. Durante os quatro dias de feira serão comercializadas hortaliças, tapioca, farinha e demais produtos regionais oriundos de cadeias produtivas atendidas pelo Sebrae.

Segundo a gerente Regional do Sebrae, Laiz Mappes, a instituição tem apoiado o desenvolvimento desses empreendedores rurais, oferecendo orientação técnica e ações que fortalecem o empreendedorismo rural na região.

“A feira é uma oportunidade importante para fortalecer a agricultura familiar e ampliar o mercado dos nossos produtores. O Sebrae tem acompanhado de perto o avanço das cadeias produtivas da região, especialmente a do abacaxi, que conta com 25 produtores em Tarauacá, e seguimos apoiando ações que geram renda e valorizam quem vive do campo”, conclui a gerente.

