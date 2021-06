Feijó é o primeiro município do Acre a receber smartphones para o atendimento de ocorrências policiais

As ocorrências policiais do município de Feijó, que desde o mês de fevereiro deste ano, passaram a ser geradas pelo Centro de Comando e Controle da capital (CICC), não precisarão mais passar pelo município de Tarauacá para serem atendidas. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), entregou ao município de Feijó, rádios comunicadores e os primeiros smartphones que fazem parte de um projeto piloto, criado para dinamização do serviço.

Os equipamentos foram entregues na última quinta-feira, 24, pelo secretário adjunto de Segurança Pública, Maurício Pinheiro, durante reunião com o prefeito Kiefer Cavalcante e vereadores da região. No total, foram cinco rádios comunicadores e dois smartphones, quantidade ideal para suprir a necessidade e a demanda das guarnições de serviço.

“Todas as ocorrências policiais de Feijó, geradas através do 190, na capital, a partir de agora serão encaminhadas direto para as guarnições de serviço onde quer que elas estejam. Isso só foi possível através de um projeto piloto, que em breve, passará a funcionar em todo o estado do Acre, sendo Feijó, o primeiro a receber tecnologia”, explicou Michel Casagrande, coordenador geral do Centro de Comando e Controle da Capital (CICC).

Outros benefícios

Os benefícios da tecnologia embarcada em viaturas policiais são muitos, além de facilitar o acesso às informações policiais e diminuir o tempo-resposta do atendimento de ocorrências, os smartphones permitem a pesquisa em banco de dados, com acesso a mandados judiciais, também disponibiliza a visualização no mapa de ocorrências em tempo real, bem como o posicionamento das guarnições, além de facilitar o processo de análise criminal, fornecendo dados para o planejamento de ações preventivas e de repressão ao crime.