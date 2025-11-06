Conecte-se conosco

Acre

Feijó decreta situação de emergência por seca extrema e risco de desabastecimento

2 horas atrás

Foto: Ascom/Feijó

A Prefeitura de Feijó decretou nesta quinta-feira, 06, situação de emergência em razão da seca severa que atinge o município e ameaça o abastecimento de água potável, a segurança alimentar e as condições de vida de comunidades ribeirinhas e povos indígenas. O Decreto nº 246 terá validade de 180 dias, com efeitos retroativos a 7 de agosto de 2025.

De acordo com o documento, o baixo nível do rio Envira, que em alguns trechos chega a apenas 1,5 metro, tem impedido a navegação de embarcações responsáveis pelo transporte de mantimentos e água às comunidades isoladas. A falta de chuvas e a elevação das temperaturas agravam o quadro, impactando também a produção agrícola, a pesca artesanal e a pecuária local.

A administração municipal alerta que a seca prolongada tem causado escassez de água potável em várias localidades rurais e aumento no número de focos de queimadas e incêndios florestais, o que eleva os riscos à saúde da população, especialmente entre crianças e idosos.

O decreto também leva em consideração os efeitos do fenômeno El Niño, que tem intensificado a estiagem em toda a região amazônica, e as previsões do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que indicam a persistência da falta de chuvas pelos próximos 90 dias.

Com o decreto, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) passa a atuar como unidade gestora orçamentária, podendo ordenar despesas emergenciais para atender famílias afetadas pela estiagem. A medida também autoriza a mobilização da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para ações de socorro e apoio às comunidades isoladas, incluindo distribuição de água e alimentos.

A prefeitura está autorizada ainda a promover campanhas de conscientização e prevenção em meios de comunicação, alertando a população sobre os riscos ambientais e as medidas de mitigação.

Acre

Suspeito de matar homem em situação de rua é preso com a faca do crime em Rio Branco

1 hora atrás

6 de novembro de 2025

Autor foi localizado próximo ao local do homicídio e confessou a execução, segundo a Polícia Civil

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (6), Angelo da Silva Ribeiro, 46 anos, conhecido como “Testa”, apontado como autor do assassinato de Madson José de Souza, homem em situação de rua.

O crime ocorreu na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, região popularmente conhecida como Papoco, em Rio Branco. A vítima foi morta com um golpe de faca na jugular.

De acordo com a Polícia Civil, Angelo foi localizado nas proximidades do local do homicídio, ainda portando a faca utilizada no crime. A prisão foi resultado de um trabalho de levantamento de informações realizado pelos agentes da especializada.

Segundo as investigações preliminares, o homicídio teria sido motivado por uma discussão entre suspeito e vítima após ingerirem bebida alcoólica.

Ao ser preso, o acusado confessou a autoria do crime. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A DHPP segue apurando as circunstâncias completas do caso.

Acre

Acre cria comissão para fortalecer políticas de proteção à infância e adolescência

2 horas atrás

6 de novembro de 2025

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) publicaram nesta quinta-feira, 06, a Resolução Conjunta nº 001, que institui a Comissão Conjunta Intersetorial voltada à elaboração e execução de políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes no Acre.

A medida segue as diretrizes da Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 001/2010, que orienta a criação de instâncias intersetoriais nos estados e municípios, e da Lei nº 13.257/2016, que trata das políticas públicas para a primeira infância.

De acordo com a resolução, a comissão terá o papel de mobilizar e articular órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos, como secretarias estaduais, conselhos tutelares, Ministério Público, Judiciário e organizações da sociedade civil. O objetivo é promover o diálogo entre as políticas de assistência social, saúde, educação e direitos humanos voltadas à infância e à adolescência.

Entre as ações previstas está a realização do IV Seminário Integrado do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que discutirá os planos estaduais e proporá estratégias conjuntas para o fortalecimento da rede de proteção.

 

Acre

Saída de bovinos vivos do Acre aumenta 83,03% de janeiro a outubro de 2025

2 horas atrás

6 de novembro de 2025

Informativo mensal da Faeac traz dados do Idaf sobre abate que conflitam com números do Mapa: site ac24agro explica diferença

Transporte de bovinos em rodovia acreana: aumento de 83% nas saídas de animais vivos em 2025.

O Informativo Mensal Pecuária 2025, elaborado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, em parceria com Embrapa e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), contabilizou a saída de 325.992 bovinos vivos entre janeiro e outubro de 2025. Um aumento de 83,03%, comparado ao mesmo período do ano passado.

O pico da saída de bovinos aconteceu em setembro, quando se registrou 45,3 mil bovinos vivos retirados do Acre para serem abatidos e processados em outros estados. A redução registrada de setembro para outubro foi, inclusive, motivo de reportagem: sobretudo o bezerro tornou-se artigo raro nas pastagens acreanas. “Apenas em outubro, a saída interestadual apresentou queda de 28,6% em comparação a setembro de 2025”, confirma o boletim.

Em setembro, também foi o mês em que mais houve transferência de bovinos para o mesmo proprietário. A operação é legal. No entanto, impacta a cadeia produtiva da pecuária local, na medida em que promove a saída de gado do Acre para outros estados.

“No mês de outubro de 2025, a saída de bovinos do Acre alcançou 32.390 cabeças, sendo 23.056 para diferentes proprietários e 9.334 para o mesmo proprietário”, constata o boletim da Faeac.

Dados de abate conflitam entre Mapa e Idaf

O site ac24agro registrou que houve queda de 13,5% no número de abate nos frigoríficos sifados do Acre, comprando o número de abates de outubro com setembro. O dado informado pelo site tinha o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como referência.

Para o Boletim da Faeac (que tem o Idaf como fonte), a redução é menor. “O abate de bovinos em outubro demonstrou uma variação negativa de 1,81% em relação ao mês anterior”, informa. O boletim também trata do acumulado no período. “O acumulado neste período soma um total de 554.691 abates em 2025 contra 484.098 em 2024”.

A diferença do número apresentada pela Mapa e pelo Idaf é explicada por três fatores. O primeiro: o Mapa contabiliza apenas abates realizados em frigoríficos sifados; segundo: o Mapa só registra abates efetivamente realizados, executados.

O Idaf tem outra referência. O instituto se referencia pelo número de Guias de Transporte de Animal (GTA) geradas. Com um detalhe: a GTA tem validade de sete dias. É comum o produtor tirar uma guia em um mês e “puxar o gado” no mês seguinte. E isso pode provocar diferença estatística.

Fonte: Ac24agro

