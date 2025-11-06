Feijó decreta situação de emergência por seca extrema e risco de desabastecimento

A Prefeitura de Feijó decretou nesta quinta-feira, 06, situação de emergência em razão da seca severa que atinge o município e ameaça o abastecimento de água potável, a segurança alimentar e as condições de vida de comunidades ribeirinhas e povos indígenas. O Decreto nº 246 terá validade de 180 dias, com efeitos retroativos a 7 de agosto de 2025.

De acordo com o documento, o baixo nível do rio Envira, que em alguns trechos chega a apenas 1,5 metro, tem impedido a navegação de embarcações responsáveis pelo transporte de mantimentos e água às comunidades isoladas. A falta de chuvas e a elevação das temperaturas agravam o quadro, impactando também a produção agrícola, a pesca artesanal e a pecuária local.

A administração municipal alerta que a seca prolongada tem causado escassez de água potável em várias localidades rurais e aumento no número de focos de queimadas e incêndios florestais, o que eleva os riscos à saúde da população, especialmente entre crianças e idosos.

O decreto também leva em consideração os efeitos do fenômeno El Niño, que tem intensificado a estiagem em toda a região amazônica, e as previsões do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que indicam a persistência da falta de chuvas pelos próximos 90 dias.

Com o decreto, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) passa a atuar como unidade gestora orçamentária, podendo ordenar despesas emergenciais para atender famílias afetadas pela estiagem. A medida também autoriza a mobilização da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para ações de socorro e apoio às comunidades isoladas, incluindo distribuição de água e alimentos.

A prefeitura está autorizada ainda a promover campanhas de conscientização e prevenção em meios de comunicação, alertando a população sobre os riscos ambientais e as medidas de mitigação.

Relacionado

Comentários