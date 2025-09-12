Feijó aprova lei para fornecer fraldas a crianças e idosos com deficiência

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, decidiu prorrogar por mais 90 dias o procedimento preparatório que apura falhas na prestação dos serviços de telefonia de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) no estado.

O caso foi instaurado a partir da conversão de uma notícia de fato em procedimento preparatório, após registros de interrupções recorrentes nos canais de atendimento. A investigação busca esclarecer responsabilidades das operadoras e do poder público, bem como adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços essenciais de segurança.

Diligências já realizadas

Durante o procedimento, foram expedidos ofícios para diferentes instituições e empresas:

Operadora Oi: foi requisitado o envio de relatórios sobre interrupções, logs técnicos, causas e medidas de correção adotadas;

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Sefaz: solicitaram-se cópias de contratos com as operadoras responsáveis e informações sobre fiscalização;

Claro, Tim, Vivo e Digitro Technology: pediram-se relatórios sobre falhas e providências técnicas;

Anatel: o MPAC requisitou cópia de processos de fiscalização e eventuais sanções aplicadas.

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT/MPAC) foi acionado para realizar testes práticos nos números de emergência junto às centrais, utilizando diferentes operadoras, por um período mínimo de 30 dias.

Até o momento, já foram juntados aos autos relatórios enviados pela Oi, Claro, Telefônica (Vivo), TIM, Anatel, além de documentos do Corpo de Bombeiros e da própria Sejusp, confirmando registros de interrupções e medidas administrativas adotadas. Algumas operadoras solicitaram prorrogação de prazo para apresentação das informações, pedidos que foram deferidos pela promotoria.

Próximos passos

No novo despacho, o promotor de Justiça Rodrigo Curti determinou a realização das seguintes diligências complementares:

Reiteração do ofício à Sefaz, com prazo de 10 dias para resposta;

Aguardar a conclusão do relatório técnico do NAT/MPAC;

Agendar reunião com o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle para discutir os resultados.

Segundo o MPAC, as medidas são necessárias para subsidiar uma decisão futura sobre o arquivamento do procedimento, a conversão em inquérito civil ou o ajuizamento de ação civil pública. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico do MPAC desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

