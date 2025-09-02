Feijó (AC) está entre os 10 municípios que mais desmataram a Amazônia, aponta Imazon

Município acreano desmatou 78 km² de floresta em um ano, alta de 66%; estado reduziu devastação em 4%, mas ainda preocupa

O município de Feijó, no interior do Acre, integra a lista dos dez que mais desmataram a Amazônia entre agosto de 2023 e julho de 2024, de acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon. Com 78 km² de floresta derrubada – equivalente a 7.222 campos de futebol –, a “terra do açaí” ocupa a sétima posição no ranking nacional, à frente de cidades do Pará e Mato Grosso.

Destaques do relatório:

Feijó aparece pelo segundo ano consecutivo entre os maiores desmatadores

Salto de 47 km² (2022-2023) para 78 km² (2023-2024) – aumento de 66%

Município segue entre os de alto risco de novas derrubadas

O Acre registrou queda de 4% na taxa de desmatamento no período, totalizando 372 km² devastados. Apesar da melhora relativa, o estado ainda responde por 230 km² de áreas degradadas.

Este é o segundo ano consecutivo que Feijó aparece entre os maiores desmatadores. Em comparação com o período anterior (agosto/2022 a julho/2023), quando registrou 47 km² devastados, houve um aumento de 66% na área desmatada. Apesar do resultado negativo do município, o Acre como um todo reduziu o desmatamento em 4%, com 372 km² de floresta perdidos.

Segundo os dados da pesquisa, o salto pode ter ocorrido principalmente pelas grandes áreas de mata que são afetadas por queimadas nos períodos de estiagem, é o que afirmou Manoela Athaíde, pesquisadora do instituto.

“A degradação florestal fragiliza a floresta, aumenta a emissão de carbono e deixa a Amazônia ainda mais vulnerável, ameaçando sua biodiversidade e as populações locais. O salto que vimos em 2025 é um sinal de que precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de dano”, afirmou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários