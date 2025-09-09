Federação prorroga o prazo das inscrições do Campeonato Estadual

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) prorrogou nesta segunda, 8, o prazo das inscrições do Campeonato Estadual Feminino. A competição vai começar em outubro e garante ao campeão as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

“As inscrições deveriam ser encerradas nesta segunda (8), mas prorrogamos até a próxima sexta (12). Esse é um torneio importante dentro do nosso calendário e por isso a ideia é ter um bom número de equipes na disputa”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Equipes confirmadas

Galvez, atual campeão, Assermurb, Vasco, Adesg e Andirá são as equipes confirmadas no Estadual de 2025. Os dirigentes começam a trabalhar na formação dos elencos e a competição promete ser bastante disputada.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários