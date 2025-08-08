Federação promove o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) promove nesta sexta, 8, a partir das 16 horas, na sede da entidade, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O torneio começa na terça, 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Santa Cruz, Plácido de Castro, São Francisco e Náuas.

Fórmula de disputa

A competição terá todas as equipes jogando entre si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais do torneio. Duas equipes irão subir para a primeira divisão em 2026.

1ª rodada

São Francisco x Náuas

Na terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Santa Cruz x Atlético

Na quinta, 14, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Plácido de Castro x Andirá

No sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta

