Federação promove Estadual da 2ª Divisão com dirigentes, técnicos e atletas
Com a presença de dirigentes, técnicos e os capitães das equipes, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) realizou nesta sexta, 8, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A competição começa no próximo dia 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Plácido de Castro, Santa Cruz, São Francisco e Náuas.
FFAC TV fará transmissões
A FFAC TV (TV da Federação) fará a transmissão de todas as partidas do Estadual.
“Esse é um projeto piloto visando a próxima temporada. Queremos colocar o futebol acreano no Brasil e no Mundo e isso pode trazer patrocínios e gerar receitas para os clubes”, comentou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Descartou favoritismo
O técnico Bruno Monteiro descartou o favoritismo do Santa Cruz na disputa da competição.
“Vamos entrar na disputa com as mesmas condições dos nossos adversários. Estamos construindo um trabalho e a meta é colocar o Santa Cruz na primeira divisão”, declarou o treinador.
Sem representante
Somente o Plácido de Castro não teve nenhum representante no torneio. O Tigre do Abunã ainda não tem um elenco montado para a disputa do torneio.
Campeonato Estadual da 2ª Divisão começa com 5 partidas no Sesc
Começa neste sábado, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc, com cinco partidas o Campeonato Estadual de Futsal da 2ª Divisão. As equipes irão jogar dentro dos seus grupos em turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase de quartas de final. Após a etapa de classificação, a competição passa a ser eliminatória.
12 equipes na disputa
O Estadual terá 12 times na disputa e o campeão e o vice sobem para a primeira divisão. O terceiro e o quarto colocado irão jogar contra os últimos classificados da 1ª Divisão para saber quem fica na elite em 2026.
6 mil e passagens
O campeão do Estadual da 2ª Divisão vai receber uma premiação de R$ 6 mil e mais 12 passagens para jogar a Liga Norte na temporada de 2026.
Jogos deste sábado
Epitaciolândia x PSC
Borussia x Vila City
Xapuri x Amigos do Gerson
Montenegro x Capixaba
Adesg x Bujari
Altos recebe o Independência com grande vantagem para avançar
Altos e Independência fazem neste sábado, 9, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, o jogo de volta pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Altos venceu por 5 a 1, na Arena da Floresta, e pode perder até por três gols de diferença para avançar à terceira fase do torneio.
Jerson tem dúvidas
O técnico Jerson Testoni tem dúvidas para definir o Jacaré. O lateral Negueba e o zagueiro Joécio, ambos lesionados, não devem jogar. O zagueiro Albert volta de suspensão e Macário segue como titular no ataque.
Missão impossível
Depois de ser goleado na Arena da Floresta por 5 a 1, o Independência precisa vencer por cinco gols de diferença para conquistar a classificação.
O técnico Ivan Mazzuia confirmou a entrada de Lucca na vaga de Weverton na lateral direita e Fininho vai atuar como um falso 9.
Trio do Rio Grande do Norte
Um trio do Rio Grande do Norte comanda Altos e Independência. José Magno Teixeira apita e terá como auxiliares José Cândido das Flores e Francisco de Assis da Hora.
Campeonato Estadual Sub-20 terá dois jogos pelas quartas
Dois jogos marcam neste sábado, 9, o início da fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20.
No ginásio do Sesc, a partir das 20h40, o Lyon joga contra o Fluminense da Bahia.
Em Brasileia, a partir das 19h30, o Brasileia recebe o Villa com total favoritismo.
Sub-17 masculino
Brasileia e Epitaciolândia se enfrentam, a partir das 16 horas, no CIEC, da Estação, neste sábado, 9, e quem avançar para semifinal vai enfrentar o Montenegro.
Sub-20 feminino
No Estadual Feminino Sub-20, Veneza e Assermurb jogam a primeira semifinal da competição, a partir das 18 horas, neste sábado, 9, no CIEC, da Estação.
Sub-17 feminino
No Campeonato Estadual Feminino Sub-17, o Café com Leite/Porto Acre enfrenta Epitaciolândia, às 17 horas, neste sábado, 9, no CIEC, da Estação, e quem vencer disputará o título contra o Villa.
