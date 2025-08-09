Federação promove Estadual da 2ª Divisão com dirigentes, técnicos e atletas

Com a presença de dirigentes, técnicos e os capitães das equipes, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) realizou nesta sexta, 8, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A competição começa no próximo dia 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Plácido de Castro, Santa Cruz, São Francisco e Náuas.

FFAC TV fará transmissões

A FFAC TV (TV da Federação) fará a transmissão de todas as partidas do Estadual.

“Esse é um projeto piloto visando a próxima temporada. Queremos colocar o futebol acreano no Brasil e no Mundo e isso pode trazer patrocínios e gerar receitas para os clubes”, comentou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Descartou favoritismo

O técnico Bruno Monteiro descartou o favoritismo do Santa Cruz na disputa da competição.

“Vamos entrar na disputa com as mesmas condições dos nossos adversários. Estamos construindo um trabalho e a meta é colocar o Santa Cruz na primeira divisão”, declarou o treinador.

Sem representante

Somente o Plácido de Castro não teve nenhum representante no torneio. O Tigre do Abunã ainda não tem um elenco montado para a disputa do torneio.

