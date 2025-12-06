Federação oficializa tabela do Campeonato Estadual 2026

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) oficializou nesta sexta, 5, a tabela do Campeonato Estadual de 2026. A competição vai começar no dia 12 de janeiro com o confronto entre Independência e Santa Cruz, no Tonicão.

Tonicão e Arena

As partidas do Estadual serão disputadas às segundas, terças, quintas e sábados no Tonicão e na Arena da Floresta.

“A ideia é promover o Estadual sem prejudicar os gramados e por isso cada praça esportiva irá receber dois jogos por semana”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

