Conecte-se conosco

Cotidiano

Federação oficializa tabela do Campeonato Estadual 2026

Publicado

39 minutos atrás

em

Foto Jhon Silva: O Estadual 2026 não terá rodadas duplas durante a primeira fase

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) oficializou nesta sexta, 5, a tabela do Campeonato Estadual de 2026. A competição vai começar no dia 12 de janeiro com o confronto entre Independência e Santa Cruz, no Tonicão.

Tonicão e Arena

As partidas do Estadual serão disputadas às segundas, terças, quintas e sábados no Tonicão e na Arena da Floresta.

“A ideia é promover o Estadual sem prejudicar os gramados e por isso cada praça esportiva irá receber dois jogos por semana”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

FJEAC promove 22º Campeonato Estadual no Álvaro Dantas

Publicado

38 minutos atrás

em

6 de dezembro de 2025

Por

Foto FJEAC: Estadual vai reunir os melhores atletas acreanos

A Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) promove neste sábado, 6, a partir das 8h30, no ginásio Álvaro Dantas, o 22º Campeonato Estadual. 60 atletas estão confirmados na competição.

“Vamos ter todas as categorias em disputa no Estadual. Realizar o evento significa muito e esse torneio vai fechar a temporada de 2025”, declarou o presidente da FJEAC, Lamarck de Souza.

Competições nacionais

Lamarck de Souza espera ter o maior número de atletas disputando as competições nacionais em 2026 e por isso os resultados do Estadual podem valer como seletivas.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Preventório e Grêmio Xapuriense disputam semifinal com vantagem

Publicado

1 hora atrás

em

6 de dezembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Partidas decisivas devem ser bem equilibradas

Serão disputadas neste sábado, 6, a partir das 15 horas, no Florestinha, as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-14. Preventório e AFEX fazem o primeiro jogo e na segunda partida o Grêmio Xapuriense enfrenta a Assermurb.

Preventório e Grêmio

Preventório e Grêmio Xapuriense entram para os confrontos com a vantagem de jogar pelo empate. As duas equipes fizeram as melhores campanhas na primeira fase do torneio.

Final no dia 13

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) programou para sábado, 13, às 15h30, no Tonicão, a decisão do Estadual Sub-14.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Campeonato Estadual da Série A terá duelos de ida pelas semifinais

Publicado

1 hora atrás

em

6 de dezembro de 2025

Por

Foto João Valente: Fluminense da Bahia e Brasileia devem realizar um grande jogo

O Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá os duelos de ida pelas semifinais neste sábado, 6, a partir das 19h30, em Rio Branco e Senador Guiomard. O Fluminense da Bahia recebe o Brasileia na quadra do Diogo Feijó e o Quinarí enfrenta o Atlético Xapuriense, no ginásio José Edson Honorato.

Decidem em casa

Brasileia e Atlético Xapuriense terão a vantagem de decidir em casa nas partidas de volta. As duas equipes são favoritas nos confrontos das semifinais.

Comentários

Continue lendo