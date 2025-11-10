Federação muda a data do confronto entre Santa Cruz e o Sena Madureira

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre mudou nesta segunda, 10, a data da partida entre Santa Cruz e o Sena Madureira, uma das semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. O jogo será disputado nesta terça, 11, a partir das 17 horas, no Tonicão.

“O confronto deveria ser realizado nesta segunda (10), mas a diretoria do Sena Madureira fez uma série de alegações e solicitou a alteração”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Galvez x São Francisco

A partida entre Galvez x São Francisco, primeira semifinal do Estadual, será disputada nesta segunda, 10, a partir das 17 horas, no Tonicão.

Final na reinauguração

A final do Campeonato Estadual Sub-17 será na quinta, 13, na reinauguração oficial do estádio Antônio Aquino Lopes (Tonicão).

