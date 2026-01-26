Federação faz ajustes nos jogos da 3ª rodada do Estadual

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) realizou ajustes nos jogos da 3ª rodada do Campeonato Estadual. A principal alteração é no confronto entre Adesg e Galvez, o jogo estava programado para quarta, 29, e agora será disputado no sábado, 31, às 17 horas, no Tonicão.

“Realizamos os ajustes por causa do fechamento da partida entre Vasco e Adesg. A Adesg não pode terminar a partida nesta segunda(26) e volta a campo na quarta(28). Conseguimos resolver sem causar nenhum problema para as equipes”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

3ª rodada do Estadual

Independência x Humaitá

Na quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão

São Francisco x Rio Branco

Na quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Santa Cruz x Vasco

Adesg x Galvez

No sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão

