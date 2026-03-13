Federação e clubes irão realizar o sorteio de uma moto na final do Estadual

A Federação de Futebol do Acre(FFAC) e os clubes semifinalistas, Galvez, Humaitá, Santa Cruz e Rio Branco, decidiram realizar uma promoção nas finais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e irão sortear uma moto(CG 160) no intervalo da final do torneio no dia 21, no Tonicão.

“Tivemos uma fase de classificação com bons jogos e queremos ter a presença dos torcedores nas finais. Essa promoção é para incentivar e aumentar a torcida na fase final do Estadual”, declarou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Ingressos nesta sexta

Os ingressos para as semifinais deste sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão, entre Galvez x Rio Branco e Humaitá x Santa Cruz, começam a ser vendidos nas lojas do Arasuper ao preço de R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia.

Como vai funcionar

Os ingressos serão colocados em uma urna a partir das semifinais e serão guardados para o sorteio no dia da final.

Relacionado

Comentários