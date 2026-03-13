Cotidiano
Federação e clubes irão realizar o sorteio de uma moto na final do Estadual
A Federação de Futebol do Acre(FFAC) e os clubes semifinalistas, Galvez, Humaitá, Santa Cruz e Rio Branco, decidiram realizar uma promoção nas finais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e irão sortear uma moto(CG 160) no intervalo da final do torneio no dia 21, no Tonicão.
“Tivemos uma fase de classificação com bons jogos e queremos ter a presença dos torcedores nas finais. Essa promoção é para incentivar e aumentar a torcida na fase final do Estadual”, declarou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Ingressos nesta sexta
Os ingressos para as semifinais deste sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão, entre Galvez x Rio Branco e Humaitá x Santa Cruz, começam a ser vendidos nas lojas do Arasuper ao preço de R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia.
Como vai funcionar
Os ingressos serão colocados em uma urna a partir das semifinais e serão guardados para o sorteio no dia da final.
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Gabriel desfalca o Rio Branco no duelo da 1ª semifinal no sábado
O atacante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Rio Branco no primeiro duelo da semifinal contra o Galvez. A partida será disputada no sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão, e o Estrelão precisa vencer ou empatar para forçar a segunda partida.
Saulo é dúvida
O zagueiro Saulo transformou-se em uma dúvida para o técnico Ulisses Torres. O capitão do Mais Querido sentiu um problema na perna esquerda e será reavaliado nesta sexta, 13, no José de Melo.
Matheus Reis
O lateral esquerdo Matheus Reis chega nesta sexta, 12, na capital acreana e pode ser uma opção no duelo decisivo.
“Vamos esperar o último treinamento. Temos poucas opções na lateral e dependendo das condições, o atleta pode ser relacionado”, declarou o técnico Ulisses Torres.
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Diretoria do Galvez anuncia reforços visando o Brasileiro A3
A diretoria do Galvez anunciou nesta sexta, 12, a contratação de cinco reforços, Ana Carolina, Polly, Rosália Aliaga. Adrianinha e Bruna, para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A competição começa no próximo dia 21 e as Imperatrizes estreiam em Itacoatiara, no interior do Amazonas, contra o Penarol.
“Precisamos aumentar o elenco e qualificar. A diminuição da cota da Copa do Brasil, no masculino, trouxe um efeito cascata no Galvez e, infelizmente, fomos obrigados a mudar todo o planejamento da sequência da temporada”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Mudança de treinador
Gustavo Rodrigues assume o comando do Galvez na disputa do Brasileiro A3 na vaga de Maurício Carneiro.
“O Maurício é o nosso treinador no masculino e ficou inviável seguir também no feminino. Fizemos a opção pelo Gustavo Rodrigues, uma solução caseira importante para o nosso atual momento”, explicou Igor Oliveira.
Intensificar preparação
O elenco do Galvez vai intensificar a preparação a partir de segunda, 16.
“Vamos ficar com o grupo completo e teremos uma semana de treinamentos fortes pensando na estreia”, disse o presidente.
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Cotidiano
Prefeitura reinaugura quadra de grama sintética no Manoel Julião e anuncia avanços no esporte municipal
Orçamento da área saltou de R$ 100 mil para mais de R$ 2 milhões por ano; 69 espaços já foram revitalizados
A Prefeitura de Rio Branco reinaugurou nesta quinta-feira (12) a quadra de grama sintética do bairro Manoel Julião, em cerimônia que reuniu autoridades, moradores e representantes de projetos esportivos da comunidade. O espaço passou por revitalização e deve ampliar o acesso de crianças, jovens e moradores da região à prática esportiva.
Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou que o investimento em esporte tem sido uma das prioridades da gestão municipal. Segundo ele, o orçamento da área aumentou significativamente nos últimos anos.
“O esporte, em gestões anteriores, recebia cerca de 100 mil reais de orçamento. Hoje nós chegamos a mais de 2 milhões de reais por ano. Já revitalizamos 69 quadras e construímos algumas novas”, afirmou.
De acordo com o prefeito, muitas das obras contam com apoio da bancada federal, mas grande parte também recebe investimento direto da prefeitura.
“Grande parte dessas obras foi feita com recurso próprio. Mesmo quando tem emenda parlamentar, muitas vezes a prefeitura precisa aportar mais recursos para fazer a revitalização completa da quadra e do entorno”, explicou.
Uso comunitário e conservação
O secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas Costa, ressaltou que o objetivo da gestão é garantir que os espaços públicos sejam utilizados pela comunidade e permaneçam conservados.
“Nosso compromisso é fazer com que o esporte chegue de fato na ponta e que a comunidade tenha acesso a esses espaços. Nós já nos reunimos com a presidência do bairro e com moradores para organizar o uso da quadra e evitar a depredação”, disse.
Segundo o secretário, todas as quadras revitalizadas devem contar com identificação e contato da Secretaria de Esportes para que moradores possam solicitar o uso do espaço de forma organizada.
Projetos sociais
A nova estrutura também será utilizada por projetos sociais da região. Um deles é o Instituto Formando Águias e Campeões, que desenvolve atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes.
O professor Jonathan Gadelha afirmou que o espaço será fundamental para ampliar o atendimento do projeto, que atende jovens de 5 a 17 anos.
“É um espaço de suma importância para as crianças e para a comunidade. O projeto é gratuito, oferece uniforme, chuteira e acompanhamento esportivo. Muitos desses jovens sonham em ser jogadores e essa oportunidade ajuda a realizar esse sonho”, destacou.
Atualmente, cerca de 200 atletas já estão matriculados nas atividades esportivas ligadas ao espaço, e a previsão é abrir mais 70 vagas nas próximas semanas.
Novo ônibus para equipes esportivas
Durante o evento, o prefeito também anunciou que o município deve receber nos próximos dias um ônibus com 68 lugares, que será utilizado para transportar equipes esportivas e grupos culturais para competições e eventos dentro e fora do estado.
Prefeito usou as redes para agradecer:
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