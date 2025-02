Federação dos Camponeses de Pando avalia safra de castanha como positiva, com preços favoráveis de até Bs. 1500

As oportunidades abrangem diversas funções, com salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.694,00, e as inscrições ocorrem entre os dias 3 e 21 de fevereiro, conforme o município

As prefeituras de Brasileia, Feijó e Bujari, no Acre, anunciaram a abertura de processos seletivos simplificados para contratação temporária de profissionais em diversas áreas. As oportunidades oferecem salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.694,00, dependendo da função e do município. As inscrições foram abertas no 3 é vai até o dia 21 de fevereiro, conforme o edital de cada localidade.

Os processos seletivos têm como objetivo suprir demandas temporárias nas administrações municipais, abrangendo áreas como saúde, educação, administração e serviços gerais. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos específicos de cada edital, que estão disponíveis nos sites oficiais das prefeituras ou nos órgãos responsáveis pela seleção.

Em Brasileia, as vagas incluem funções como agentes de saúde, professores e assistentes administrativos. Já em Feijó, há oportunidades para técnicos de enfermagem, motoristas e auxiliares de serviços gerais. Em Bujari, as áreas com maior demanda são educação e infraestrutura, com vagas para pedagogos e operários.

A contratação temporária é uma estratégia das prefeituras para atender necessidades pontuais, especialmente em setores essenciais como saúde e educação. Os selecionados serão contratados por um período determinado, conforme a legislação trabalhista e as normas dos editais.

Os interessados devem se inscrever dentro do prazo estabelecido e acompanhar as etapas do processo seletivo, que podem incluir análise de currículo, prova escrita ou entrevista. A iniciativa das prefeituras visa não apenas suprir carências locais, mas também gerar oportunidades de emprego e renda para a população acreana.

Prefeitura de Brasileia

A Prefeitura de Brasileia abriu 480 vagas para a Secretaria Municipal de Educação (Seme), distribuídas entre cargos imediatos e cadastro reserva. As oportunidades incluem funções como, auxiliar, nutricionista, professor etc, com salários de até R$ 3.694,00. O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, e os contratos terão duração de 24 meses, com possibilidade de renovação.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede da Seme, localizada na Rua 02 de novembro, nº 102, Bairro Raimundo Chaar, CEP 69.932-00, Brasileia/AC, no período de 18 a 21/02, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os candidatos devem entregar a ficha de inscrição e os documentos exigidos. As informações oficiais serão divulgadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) e em outros veículos de comunicação.

Prefeitura de Feijó

A Prefeitura de Feijó está com inscrições abertas para o Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância, que visa atender crianças de comunidades de difícil acesso do município. O processo seletivo é destinado à contratação de Agentes Educacionais, que atuarão no atendimento educacional domiciliar. As vagas são para cadastro reserva, e a remuneração será de 1 salário mínimo vigente.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, no período de 3 a 18/02, ou seja, último dia. Os candidatos devem apresentar ficha de inscrição preenchida e currículo profissional com comprovação de escolaridade e experiências.

Prefeitura de Bujari

A Prefeitura de Bujari também está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de uma equipe multidisciplinar para a Secretaria Municipal de Educação. São oferecidas 3 vagas imediatas e 9 para cadastro reserva, distribuídas entre as funções de Psicólogo, Assistente Social e Psicopedagogo, com salários de R$ 3.000,00 para carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, no site da Prefeitura de Bujari (https://www.bujari.ac.gov.br/), no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, até às 23h59. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Requisitos e Informações

Brasileia: inscrições presenciais de 18 a 21/02/2025. Vagas para auxiliar, nutricionista, professor e etc. Salários de até R$ 3.694,00.

Feijó : Inscrições presenciais de 03 a 18/02/2025. Vagas para agente educacional. Remuneração de 1 salário mínimo.

Bujari: Inscrições online de 18 a 19/02/2025. Vagas para psicólogo, assistente social e psicopedagogo. Salários de R$ 3.000,00.

Os editais completos estão disponíveis nos sites das prefeituras e no Diário Oficial do Estado do Acre. Interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos específicos de cada município.

