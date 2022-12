Federação do Desporto Escolar prepara temporada de 2023

Uma das grandes histórias da Copa do Mundo 2022 não vai ter um final feliz na próxima terça-feira. Argentina e Croácia vão se enfrentar para definir o primeiro finalista do mundial do Catar e só um vai avançar. Quem leva a melhor: a saga de Lionel Messi em busca da imortalidade como campeão do mundo ou a resiliência de Luka Modric aos 37 anos?

Messi e Modric já se enfrentaram dezenas de vezes, com o craque argentino atuando por Barcelona ou PSG e o meia croata liderando a meiuca do Real Madrid. Na Copa do Mundo de 2018 também se enfrentaram, ainda na fase de grupos, com a Croácia levando a melhor. Mas o primeiro duelo entre os dois teve um tempero especial para ambos.

Em 2006, Argentina e Croácia duelaram em amistoso alguns meses antes da Copa do Mundo. Um jovem Lionel Messi de 18 anos de idade marcou seu primeiro gol pela Seleção Argentina neste dia, enquanto Luka Modric, aos 20 anos, fazia a sua primeira partida pela Croácia.

Os croatas saíram na frente com Ivan Klasnic, mas logo a Argentina virou com gols de Tévez e Messi. Tudo isso nos seis primeiros minutos de jogo. No segundo tempo, a Croácia virou com Darijo Srna e Dario Simic para ficar com a vitória.

Ao lado de Messi no ataque argentino, Hernan Crespo, ex-treinador do São Paulo. No banco de reservas, Pablo Aimar, que agora faz parte da comissão técnica de Lionel Scaloni no Catar. Meses depois, na Copa do Mundo, a Croácia caiu no grupo do Brasil e foi eliminada, enquanto a Argentina parou nas quartas.

Apenas uma grande história vai prevalecer e chegar na final da Copa. O último ato de Lionel Messi e Luka Modric em mundiais acontece nesta terça-feira e o oGol vai fazer uma cobertura completa.

