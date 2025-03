Federação de Futebol oficializa tabela do Estadual Sub-20

A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) entregou nesta segunda-feira, 24, mais de 20 mil mudas de café para produtores do município do Bujari. No total, serão distribuídas 115 mil mudas até o final desta semana, beneficiando 30 produtores.

Para o governo, a entrega é uma etapa importante para o desenvolvimento sustentável, visando fortalecer a cadeia produtiva, impulsionando a economia local e promovendo um modelo de produção sustentável, garantindo retorno econômico aliado à conservação ambiental.

“Esse investimento reforça o compromisso com a agricultura sustentável e o crescimento do setor produtivo no município”, declarou o secretário de Agricultura, Luis Tchê.

