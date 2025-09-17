Federação de Futebol do Acre fará capacitação para categorias de base

Antônia Sousa desabafa sobre a perda do filho José Carlos, 34 anos, morto pelo ex-companheiro da nova namorada; corpo será enterrado nesta quinta (18) em Rio Branco

O acreano José Carlos Silva Sousa, 34 anos, foi assassinado com onze facadas no último domingo (14) em Sinop, interior do Mato Grosso. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da namorada de José Carlos, que havia iniciado um relacionamento há apenas uma semana. De acordo com o relato da mãe da vítima, Antônia, o agressor invadiu o apartamento e atacou José Carlos pelas costas.

A vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, havia se mudado para Sinop há oito anos em busca de melhores oportunidades de vida. José Carlos deixou dois filhos adolescentes – uma menina de 15 anos e um menino de 12 – que moram em Curitiba com a mãe.

“O assassino tirou a vida do meu filho covardemente. Os dois filhos dele estão inconsoláveis”, desabafou a mãe.

O crime ocorreu no bairro Boa Esperança, onde uma adolescente – atual namorada da vítima – foi encontrada chorando em uma casa próxima e relatou à polícia que seu ex-companheiro seria o autor do crime. A família aguarda o andamento das investigações enquanto se prepara para trazer o corpo de José Carlos de volta ao Acre.

Campanha para traslado

O corpo de José Carlos Silva Sousa, chegou a Rio Branco nesta quarta-feira (17). Após uma campanha organizada pela família para repatriar os restos mortais, o velório está sendo realizado em uma igreja do bairro Preventório. O sepultamento ocorrerá às 16h desta quinta-feira (18) no Cemitério Morada da Paz.

