Federação confirma data das semifinais do Estadual Sub-15

Publicado

33 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Semifinais do Sub-15 devem ser bem equilibradas

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) por meio do departamento técnico confirmou para terça, 11, a partir das 15 horas, no Tonicão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-15. Santa Cruz e Epitaciolândia fazem o primeiro confronto e na segunda partida o Galvez joga contra o Furacão Norte.

“Fizemos o encaixe das partidas semifinais. Os jogos deveriam ser disputados na segunda(10), mas alteramos para a terça. O mais importante é fechar a competição dentro do programado”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Villa City empata com o Sena e duelos das quartas da 6ª Copa TV Gazeta estão definidos

Publicado

24 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Foto João Cardoso: Villa City faz uma grande temporada e contou a presença da torcida para avançar

O Villa City empatou com o Sena Madureira por 4 a 4 nesse sábado, 8, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, e avançou para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Na partida de ida, o Villa City venceu fora de casa por 3 a 1.

Quartas começam na quinta

A fase de quartas de final da 6ª Copa TV Acre começa na quinta, 13, a partir das 19 horas, com os seguintes confrontos: PSC x Invictus e Flu da Bahia x Carlos Chagas. As partidas entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão disputadas na quinta, 20, também no Imaculada Conceição.

“Fechamos a primeira fase em Manuel Urbano e programamos as partidas das quartas. A competição, agora, terá jogos eliminatórios até a definição do campeão”, declarou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Campeonato Estadual Sub-17 terá disputa das semifinais nesta segunda

Publicado

30 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Título do Sub-17 vale a vaga do Acre na Copa do Brasil em 2026

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou para segunda, 10, a partir das 16 horas, no Tonicão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Santa Cruz e o Sena Madureira decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal o Galvez joga contra o São Francisco.

Pela vitória

Os times entram em campo sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, a definição dos finalistas vai ser nas cobranças de penalidades.

Mudança de data

As partidas deveriam ter sido disputadas nesse sábado, 8, mas foram adiadas por causa da morte do árbitro Ruan Santos.

FFAC programa rodada do Estadual Feminino na terça e na quarta

Publicado

34 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Estadual chega na reta final da fase de classificação

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) programou para terça, 11, e quarta, 12, na Arena da Floresta, as partidas da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino.

Andirá e Adesg fazem um confronto isolado na terça, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.

Na quarta, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, o São Francisco enfrenta Sena Madureira e o Galvez joga contra a Assermurb.

