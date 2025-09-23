Federação abre inscrições do Campeonato Estadual 2025

O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) abre nesta terça, 23, as inscrições para o Campeonato Estadual Adulto, no feminino e masculino.

“A diretoria da federação se reuniu e decidiu promover o Estadual. Estamos com as inscrições abertas até a próxima sexta (26) e a meta é fechar a temporada com uma grande competição”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.

Uma competição

A temporada de 2025 do basquete iniciou cercada de grandes expectativas, mas até o momento a FEAB conseguiu promover somente o Campeonato Estadual 3×3. O Estadual, dependendo do número de equipes, deve “salvar” o ano do basquete acreano.

