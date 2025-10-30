Fecomércio-AC realiza primeira oficina do projeto nacional “Vai Turismo” e consolida propostas para o desenvolvimento sustentável do setor no Acre e no Brasil

Na manhã desta quarta-feira (29), o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) realizou, na sede da instituição, a primeira oficina do projeto “Vai Turismo – Rumo ao Futuro”, iniciativa coordenada nacionalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A ação foi conduzida pelo secretário executivo do Cetur-AC, João Bosco Nunes, e contou com a presença do superintendente da Fecomércio-AC, Luiz Pontes, além de representantes do poder público, entidades empresariais, instituições de ensino e órgãos ligados ao setor.

O encontro teve como objetivo elaborar propostas e desenvolver diretrizes estratégicas para o plano de turismo estadual e nacional, voltadas ao próximo ciclo de gestão (2027–2030), reforçando o papel do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Durante a abertura da primeira oficina para elaboração do documento de propostas de políticas públicas voltadas ao setor do turismo, o secretário executivo do CETUR da Fecomércio/AC, João Bosco Nunes, afirmou:

“Estamos hoje aqui, na Federação do Comércio do Estado do Acre, para realizar a nossa primeira oficina voltada à elaboração do documento de propostas de políticas públicas para o setor do turismo. Estamos recebendo diversos conselheiros e demais autoridades que representam todo o nosso território e a cadeia produtiva do turismo. O objetivo desta primeira oficina é avaliar as propostas apresentadas em 2022 e, a partir dessa análise, construir novas proposições para 2026, ano do próximo pleito eleitoral — tanto para candidatos à Presidência da República quanto aos governos estaduais. Contamos com o apoio integral da CNC e da GKS Inteligência nesta iniciativa. Hoje daremos início a um importante trabalho coletivo, voltado à formulação de propostas positivas e produtivas de políticas públicas para o fortalecimento do turismo no Estado do Acre e em toda a região.”

O superintendente da Fecomércio-AC, Luiz Pontes, destacou a importância desse trabalho:

“Hoje aconteceu a primeira oficina do Vai Turismo – Rumo ao Futuro, uma iniciativa da Fecomércio Acre, em parceria com a CNC, que reúne representantes do turismo estadual e municipal em todo o país. Nesta etapa, construiremos juntos um documento estratégico que reúne propostas, projetos e ações voltadas ao fortalecimento do turismo no Acre e em todo o Brasil. O objetivo é elaboração de um documento que está sendo trabalhado em todos os estados, e será entregue aos candidatos a governador e a presidente da República, como contribuição direta do setor produtivo para o desenvolvimento do turismo brasileiro”, destacou.

Uma construção participativa e estratégica

O “Vai Turismo” é um movimento nacional promovido pela CNC, por meio do Cetur, com o propósito de integrar as 27 Federações do Comércio do país e mais de 300 instituições ligadas ao setor turístico. O projeto busca consolidar propostas de políticas públicas estruturantes para o fortalecimento do turismo brasileiro, reunindo diagnósticos estaduais e um documento-síntese nacional.

No Acre, o documento-base “Vai Turismo: Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo – Acre” apresenta um conjunto de estratégias alinhadas às macro diretrizes nacionais e aos cinco pilares dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI): governança, tecnologia, inovação, sustentabilidade e acessibilidade. O objetivo é criar uma agenda participativa e sustentável para o desenvolvimento do turismo acreano, fortalecendo sua identidade amazônica e potencial transfronteiriço.

Turismo como vetor de desenvolvimento

Durante a oficina, os participantes destacaram que o turismo é uma das principais forças de geração de emprego e renda no país, atuando em sinergia com mais de 500 setores produtivos. O setor, além de dinamizar a economia local, promove inclusão social, fomenta investimentos e valoriza o patrimônio natural e cultural do Acre.

O relatório estadual propõe ações concretas, como:

Descentralização da gestão pública do turismo, com fortalecimento do papel dos municípios;

Parcerias entre governo, trade turístico, academia e comunidades locais;

Uso de tecnologia e dados para a gestão e promoção dos destinos;

Ampliação da malha aérea, fluvial e terrestre, com foco na conectividade regional e internacional;

Qualificação profissional e educação turística contínua;

Promoção digital do destino Acre e fortalecimento da sua marca turística.

Alinhamento nacional e compromisso com o futuro

O projeto estadual está inserido no contexto mais amplo do “Vai Turismo: Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo – Nacional”, documento consolidado pela CNC a partir das contribuições das 27 Federações estaduais. Este material, ao fim do processo, é entregue aos candidatos à Presidência da República, representando uma agenda unificada do setor empresarial do turismo brasileiro.

O estudo nacional reforça que o turismo deve ser reconhecido como atividade estratégica de Estado, essencial para o desenvolvimento sustentável do país. Entre suas macroestratégias, destacam-se:

Investimentos convergentes em infraestrutura, mobilidade, saneamento e segurança;

Criação de uma plataforma nacional de inteligência turística;

Acesso a crédito facilitado e ajustes tributários específicos para o setor;

Formação profissional, inovação e sustentabilidade como eixos prioritários;

Governança integrada entre ministérios, agências e o trade turístico.

Participação ampla e representativa

A oficina contou com a participação, de forma online, dos representantes do CETUR da CNC, Aline Lopes e Débora Dutra, e da equipe da GKS Inteligência, Enzo Arns, Maria Pereira, Tamires Silva e Felipe Guzeila — responsáveis pela consultoria técnica do projeto. Também participou virtualmente a Secretária Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças.

Presencialmente, estiveram presentes o Secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias; o diretor de Turismo da SETE, Jackson Viana; a diretora de Turismo de Rio Branco, Fabíula Moreira; a gestora de Turismo do Sebrae/AC, Luciana Takahara; além de representantes da SEMEIA, Fundação Garibaldi Brasil, Instituto Federal do Acre, RBTRANS, SINGTUR/AC, ABRASEL/AC, ABIH, entre outros órgãos e instituições.

Relacionado

Comentários