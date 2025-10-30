Geral
Fecomércio-AC realiza primeira oficina do projeto nacional “Vai Turismo” e consolida propostas para o desenvolvimento sustentável do setor no Acre e no Brasil
Na manhã desta quarta-feira (29), o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) realizou, na sede da instituição, a primeira oficina do projeto “Vai Turismo – Rumo ao Futuro”, iniciativa coordenada nacionalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A ação foi conduzida pelo secretário executivo do Cetur-AC, João Bosco Nunes, e contou com a presença do superintendente da Fecomércio-AC, Luiz Pontes, além de representantes do poder público, entidades empresariais, instituições de ensino e órgãos ligados ao setor.
O encontro teve como objetivo elaborar propostas e desenvolver diretrizes estratégicas para o plano de turismo estadual e nacional, voltadas ao próximo ciclo de gestão (2027–2030), reforçando o papel do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Durante a abertura da primeira oficina para elaboração do documento de propostas de políticas públicas voltadas ao setor do turismo, o secretário executivo do CETUR da Fecomércio/AC, João Bosco Nunes, afirmou:
“Estamos hoje aqui, na Federação do Comércio do Estado do Acre, para realizar a nossa primeira oficina voltada à elaboração do documento de propostas de políticas públicas para o setor do turismo. Estamos recebendo diversos conselheiros e demais autoridades que representam todo o nosso território e a cadeia produtiva do turismo. O objetivo desta primeira oficina é avaliar as propostas apresentadas em 2022 e, a partir dessa análise, construir novas proposições para 2026, ano do próximo pleito eleitoral — tanto para candidatos à Presidência da República quanto aos governos estaduais. Contamos com o apoio integral da CNC e da GKS Inteligência nesta iniciativa. Hoje daremos início a um importante trabalho coletivo, voltado à formulação de propostas positivas e produtivas de políticas públicas para o fortalecimento do turismo no Estado do Acre e em toda a região.”
O superintendente da Fecomércio-AC, Luiz Pontes, destacou a importância desse trabalho:
“Hoje aconteceu a primeira oficina do Vai Turismo – Rumo ao Futuro, uma iniciativa da Fecomércio Acre, em parceria com a CNC, que reúne representantes do turismo estadual e municipal em todo o país. Nesta etapa, construiremos juntos um documento estratégico que reúne propostas, projetos e ações voltadas ao fortalecimento do turismo no Acre e em todo o Brasil. O objetivo é elaboração de um documento que está sendo trabalhado em todos os estados, e será entregue aos candidatos a governador e a presidente da República, como contribuição direta do setor produtivo para o desenvolvimento do turismo brasileiro”, destacou.
Uma construção participativa e estratégica
O “Vai Turismo” é um movimento nacional promovido pela CNC, por meio do Cetur, com o propósito de integrar as 27 Federações do Comércio do país e mais de 300 instituições ligadas ao setor turístico. O projeto busca consolidar propostas de políticas públicas estruturantes para o fortalecimento do turismo brasileiro, reunindo diagnósticos estaduais e um documento-síntese nacional.
No Acre, o documento-base “Vai Turismo: Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo – Acre” apresenta um conjunto de estratégias alinhadas às macro diretrizes nacionais e aos cinco pilares dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI): governança, tecnologia, inovação, sustentabilidade e acessibilidade. O objetivo é criar uma agenda participativa e sustentável para o desenvolvimento do turismo acreano, fortalecendo sua identidade amazônica e potencial transfronteiriço.
Turismo como vetor de desenvolvimento
Durante a oficina, os participantes destacaram que o turismo é uma das principais forças de geração de emprego e renda no país, atuando em sinergia com mais de 500 setores produtivos. O setor, além de dinamizar a economia local, promove inclusão social, fomenta investimentos e valoriza o patrimônio natural e cultural do Acre.
O relatório estadual propõe ações concretas, como:
Descentralização da gestão pública do turismo, com fortalecimento do papel dos municípios;
Parcerias entre governo, trade turístico, academia e comunidades locais;
Uso de tecnologia e dados para a gestão e promoção dos destinos;
Ampliação da malha aérea, fluvial e terrestre, com foco na conectividade regional e internacional;
Qualificação profissional e educação turística contínua;
Promoção digital do destino Acre e fortalecimento da sua marca turística.
Alinhamento nacional e compromisso com o futuro
O projeto estadual está inserido no contexto mais amplo do “Vai Turismo: Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo – Nacional”, documento consolidado pela CNC a partir das contribuições das 27 Federações estaduais. Este material, ao fim do processo, é entregue aos candidatos à Presidência da República, representando uma agenda unificada do setor empresarial do turismo brasileiro.
O estudo nacional reforça que o turismo deve ser reconhecido como atividade estratégica de Estado, essencial para o desenvolvimento sustentável do país. Entre suas macroestratégias, destacam-se:
Investimentos convergentes em infraestrutura, mobilidade, saneamento e segurança;
Criação de uma plataforma nacional de inteligência turística;
Acesso a crédito facilitado e ajustes tributários específicos para o setor;
Formação profissional, inovação e sustentabilidade como eixos prioritários;
Governança integrada entre ministérios, agências e o trade turístico.
Participação ampla e representativa
A oficina contou com a participação, de forma online, dos representantes do CETUR da CNC, Aline Lopes e Débora Dutra, e da equipe da GKS Inteligência, Enzo Arns, Maria Pereira, Tamires Silva e Felipe Guzeila — responsáveis pela consultoria técnica do projeto. Também participou virtualmente a Secretária Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças.
Presencialmente, estiveram presentes o Secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias; o diretor de Turismo da SETE, Jackson Viana; a diretora de Turismo de Rio Branco, Fabíula Moreira; a gestora de Turismo do Sebrae/AC, Luciana Takahara; além de representantes da SEMEIA, Fundação Garibaldi Brasil, Instituto Federal do Acre, RBTRANS, SINGTUR/AC, ABRASEL/AC, ABIH, entre outros órgãos e instituições.
Policiais penais apreendem 300 gramas de maconha no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul
Droga embalada para venda foi localizada durante inspeção surpresa no bloco 3; direção investiga como o entorpecente entrou na unidade
Durante uma inspeção realizada na última segunda-feira (27), policiais penais encontraram cerca de 300 gramas de maconha embalados para venda dentro do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. A apreensão foi divulgada nesta quinta-feira (30) pela direção da unidade prisional.
O entorpecente foi localizado no bloco 3, enquanto os detentos participavam do banho de sol. Segundo o diretor do presídio, Elves Barros, a operação foi planejada a partir de informações obtidas por meio de investigações internas.
“Nós fizemos esse trabalho de investigação no presídio, trabalhamos com as informações e montamos uma equipe especializada junto com a equipe de serviço para uma ação rápida, no período de banho de sol — algo que ainda não tínhamos feito. Pelo efeito surpresa, conseguimos encontrar uma quantidade significativa de entorpecentes fora dos esconderijos (‘mocós’) utilizados pelos presos”, explicou o diretor.
A direção do presídio agora tenta identificar quem estava comercializando a droga dentro da unidade e de que forma ela foi introduzida no local. “É aberto um procedimento administrativo e uma sindicância para responsabilizar os reeducandos envolvidos. O valor comercial do entorpecente dentro do presídio é muito alto e causa transtornos tanto aos detentos quanto às famílias, que muitas vezes são obrigadas a pagar pelas dívidas geradas”, acrescentou Barros.
O diretor destacou ainda que já houve casos de mulheres presas tentando entrar com drogas escondidas no corpo. “Estamos trabalhando para identificar e coibir essas práticas e reforçar o combate à entrada de ilícitos na unidade”, concluiu.
Filho de vereador de Cruzeiro do Sul é preso por tráfico de drogas durante Operação Centúria
Douglas Fernandes, lutador de boxe amador e filho do vereador Keleu (PP), está entre os 12 presos na ação que mira uma organização criminosa no Vale do Juruá.
Entre os 12 presos na Operação Centúria, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) em municípios do Vale do Juruá, está o lutador de boxe amador Douglas Fernandes, filho do vereador Keleu, do Partido Progressistas (PP), de Cruzeiro do Sul.
Segundo o delegado Heverton Carvalho, coordenador da operação e responsável pelo Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
“Ele vende drogas e tem envolvimento com a organização criminosa”, afirmou o delegado.
A Operação Centúria foi conduzida pela Polícia Civil do Acre (PCAC), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC). A ação teve como objetivo cumprir 16 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário.
As investigações apontam para uma facção criminosa com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, envolvida em tráfico de entorpecentes, roubos, homicídios, ocultação de cadáver e associação criminosa.
O delegado Heverton Carvalho destacou que a operação representa o fortalecimento da presença do Estado e o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado.
“A Operação Centúria simboliza o comprometimento das forças de segurança na defesa da sociedade acreana. É uma demonstração clara de que o Estado está presente e atuante, e de que nenhuma estrutura criminosa se sobrepõe à lei”, afirmou.
A promotora de Justiça Maísa Arantes, integrante do GAECO, ressaltou o caráter estratégico e conjunto da ação.
“Essa operação é fruto de um trabalho coordenado, baseado em provas robustas e investigação minuciosa. O objetivo é desarticular as organizações criminosas que ameaçam a tranquilidade pública, enfraquecendo suas estruturas e restabelecendo o controle do Estado e a sensação de segurança da população”, disse.
As diligências ocorreram simultaneamente em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, reforçando o trabalho integrado entre Polícia Civil e Ministério Público no combate ao crime organizado no interior do Acre.
Hortência chega a Rio Branco para participar do programa Desperte a Liderança, em Sena Madureira
A ex-jogadora de basquete e ícone do esporte brasileiro, Hortência Marcari, chegou a Rio Branco nesta quarta-feira, 30, para participar de mais uma edição especial do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, promovido pelo Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), que será realizado a partir das 14 horas em Sena Madureira, distante da capital 143 quilômetros.
Ao desembarcar, Hortência foi recepcionada pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, acompanhado de Janete Melo, procuradora-geral do Estado; Alana Albuquerque, presidente do Procon/AC; e Mayara Lima, controladoria-geral do Estado, representando o time de gestoras que integram o governo acreano, onde as mulheres ocupam cada vez mais espaços de liderança e protagonismo.
Com simpatia e entusiasmo, Hortência agradeceu o acolhimento, disse que se sente honrada com o convite e destacou a importância de iniciativas que valorizam o potencial das pessoas.
“Falar sobre liderança é falar sobre acreditar em si mesmo, ter foco, disciplina e saber que o trabalho em equipe é essencial para conquistar resultados. Estou muito feliz em participar deste projeto que incentiva as pessoas a despertarem seu potencial e a transformarem suas realidades”, afirmou a ex-capitã da seleção brasileira.
Em seguida, Hortência seguiu pela Rodovia 364, para o município de Sena Madureira, onde ministrará a palestra Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã, que encerra a programação do Desperte a Liderança, cujas oficinas técnicas sobre comunicação, inovação e empreendedorismo serão ministradas pela tarde.
O secretário Luiz Calixto ressalta que a iniciativa do governo tem como objetivo levar formação, motivação e troca de experiências entre lideranças comunitárias, gestores públicos, jovens e empreendedores.
“A presença de Hortência marca um momento especial do programa, que tem como proposta inspirar cidadãos acreanos a desenvolverem habilidades de comunicação, trabalho em equipe, protagonismo e liderança, valores que a campeã do Basquete representa com excelência dentro e fora das quadras”, acrescentou.
A programação terá início às 14 horas, na escola Dom Júlio Mattioli, onde serão ministradas as oficinas e a palestra principal por Hortência.
