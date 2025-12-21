Cotidiano
Fecha a conta: todos os campeões de 2025 no Brasil
Temporada do futebol brasileior chegou ao fim com a definição do vencedor da Copa do Brasil; veja lista de quem levantou taça
A temporada de 2025 do futebol brasileiro chegou ao fim neste domingo, 21. Após a disputa da final da Copa do Brasil, que terminou com o título do Corinthians, todos os campeões foram definidos.
PLACAR separou a lista; confira:
- Copa do Brasil: Corinthians
- Brasileirão Série A: Flamengo
- Copa Libertadores: Flamengo
- Brasileirão Série B: Coritiba
- Brasileirão Série C: Ponte Preta
- Brasileirão Série D: Barra-SC
- Copa Verde: Paysandu
- Copa do Nordeste: Bahia
- Acre: Independência
- Alagoas: CRB
- Amapá: Trem
- Amazonas: Amazonas
- Bahia: Bahia
- Ceará: Ceará
- Distrito Federal: Gama
- Espírito Santo: Rio Branco-ES
- Goiás: Vila Nova
- Maranhão: Maranhão
- Mato Grosso: Primavera
- Mato Grosso do Sul: Operário-MS
- Minas Gerais: Atlético Mineiro
- Pará: Remo
- Paraíba: Sousa
- Paraná: Operário-PR
- Pernambuco: Sport
- Piauí: Piauí
- Rio de Janeiro: Flamengo
- Rio Grande do Norte: América de Natal
- Rio Grande do Sul: Internacional
- Rondônia: Gazin Porto Velho
- Roraima: GAS
- Santa Catarina: Avaí
- São Paulo: Corinthians
- Sergipe: Confiança
- Tocantinense: a definir
Cotidiano
Yuri Alberto marca, dá assistência e Corinthians é campeão em cima do Vasco
Camisa 9 fez o primeiro e depois deu passe para Memphis marcar o gol do título; Nuno Moreira havia empatado para o Cruzmaltino
Placar
O Maracanã lotado foi palco de uma consagração histórica neste domingo, 21. O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1 e se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil. Após o empate sem gols no jogo de ida, o time paulista soube neutralizar a posse de bola adversária e foi letal nas oportunidades criadas, contando com gols de Yuri Alberto e de Memphis para fechar a temporada 2025 com a taça na mão.
Eficiência alvinegra e reação cruzmaltina
A primeira etapa desenhou o cenário tático da decisão: o Vasco, empurrado por sua torcida, buscava o controle da posse, chegando a ter 56% do tempo com a bola, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio adversário. O Corinthians, por sua vez, apostava na organização defensiva e na velocidade. A estratégia funcionou aos 18 minutos. Matheuzinho achou um belo lançamento para Yuri Alberto, que dominou com categoria e bateu cruzado para abrir o placar.
O gol deu tranquilidade aos visitantes, que quase ampliaram pouco depois, quando o mesmo Yuri Alberto desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. O castigo pela oportunidade perdida veio no fim do primeiro tempo. Aos 41, Gómez fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Nuno Moreira, que subiu sozinho para empatar e recolocar o Vasco no jogo, explodindo o Maracanã antes do intervalo.
Memphis decide e drama no apagar das luzes
O segundo tempo manteve a tensão elevada, com o Vasco tentando pressionar, mas esbarrando na solidez defensiva do time de Dorival Júnior. O lance capital do título nasceu de uma jogada coletiva aos 62 minutos. Breno Bidon iniciou a construção, Matheuzinho acionou Yuri Alberto na área e o camisa 9, desta vez servindo de garçom, tocou para Memphis apenas empurrar para o gol vazio, decretando o 2 a 1.
Nos minutos finais, o Vasco se lançou ao ataque no desespero em busca do empate que levaria a decisão para os pênaltis. O goleiro Hugo Souza apareceu bem para defender uma bomba de Rayan, mas o momento mais dramático ocorreu nos acréscimos. Aos 50 minutos do segundo tempo, GB teve a bola do jogo: livre na área, com o gol à mercê, o atacante vascaíno finalizou por cima do travessão, desperdiçando a última chance de sobrevivência. Com o apito final, a festa foi alvinegra no Rio de Janeiro.
Lista de campeões da Copa do Brasil
- Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
- Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
- Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
- Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
- Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
- Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)
- São Paulo – 1 título (2023)
- Fluminense – 1 título (2007)
- Internacional – 1 título (1992)
- Athletico-PR – 1 título (2019)
- Vasco – 1 título (2011)
- Santos – 1 título (2010)
- Sport – 1 título (2008)
- Criciúma – 1 título (1991)
- Juventude – 1 título (1999)
- Santo André – 1 título (2004)
- Paulista – 1 título (2005)
Cotidiano
Flamengo não vai disputar a Copinha em 2026; entenda
Tetracampeão do principal torneio de base do Brasil, o Rubro-negro não terá time sub-20 B como em outros anos
Placar
O Flamengo não vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Tetracampeão do principal torneio de base do Brasil, o Rubro-negro quer os garotos sub-20 no Campeonato Carioca. Diferentemente de outras edições, a diretoria acabou com o time sub-20 B, que disputava a Copinha.
O principal motivo que fez o Flamengo escolher não disputar o campeonato de juniores foi o atual calendário. O Flamengo finalizou sua temporada na última quarta-feira, 17, quando foi superado pelo PSG na final da Copa Intercontinental.
Caso optasse por jogar o Campeonato Carioca com a equipe profissional, o elenco teria menos de um mês de descanso, visto que o início do torneio será em 11 de janeiro. Vale pontuar que, diferente das últimas temporadas, o começo do Brasileirão será em paralelo ao estadual. A primeira rodada da competição nacional será no 28 de janeiro.
A equipe sub-20 vem de bons resultados nas últimas competições que disputou em sua categoria. É bicampeã da Libertadores e da Copa Intercontinental de sua categoria. Na última rodada do Brasileirão deste ano, a equipe sub-20 do rubro-negro entrou em campo contra o Mirassol e empatou em 3 a 3 com o time do interior paulista.
Veja todos os campeões da Copinha
- 11 títulos – Corinthians (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
- 5 títulos – Fluminense (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
- 5 títulos – Internacional (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
- 5 títulos – São Paulo (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
- 4 títulos – Flamengo (1990, 2011, 2016 e 2018)
- 3 títulos – Atlético-MG (1975, 1976 e 1983)
- 3 títulos – Santos (1984, 2013 e 2014)
- 2 títulos – Nacional de São Paulo (1972 e 1988)
- 2 títulos – Palmeiras (2022 e 2023)
- 2 títulos – Ponte Preta (1981 e 1982)
- 2 títulos – Portuguesa (1991 e 2002)
- 1 título – América-MG (1996)
- 1 título – América de São José do Rio Preto (2006)
- 1 título – Cruzeiro (2007)
- 1 título – Figueirense (2008)
- 1 título – Guarani (1994)
- 1 título – Juventus-SP (1985)
- 1 título – Marília (1979)
- 1 título – Paulista (1997)
- 1 título – Roma-SP (2001)
- 1 título – Santo André (2003)
- 1 título – Vasco da Gama (1992)
Cotidiano
Luiz Antônio e Joaquin Assaf são destaques do Estadual Absoluto
Os nadadores Luiz Antônio Jerônimo e Joaquin Assaf foram os destaques do Campeonato Estadual de Natação Absoluto disputado neste sábado, 20, na piscina da AABB.
Luiz Antônio Jerônimo bateu o recorde nos 50 metros peito com o tempo de 31 segundos e 17 centésimos.
Fez história
Joaquin Assaf venceu a prova dos 50 metros livres batendo a marca de 23 segundos e 94 centésimos. O atleta fez história e é o primeiro acreano a nadar abaixo de 24 segundos.
AABB conquista
A equipe da AABB conquistou o título do Estadual Absoluto somando 1374 pontos. A Natação Tubarão marcou 1.246 e ficou em segundo. A Atlética Massacre somou 181 pontos na 3ª colocação.
Bons resultados
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, aprovou a competição.
“Fechamos a temporada com um excelente evento. Os resultados foram bons e isso é importante para a natação acreana”, declarou Ricardo Sampaio.
