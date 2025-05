FEAV confirma calendário das competições na areia em 2025

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou o calendário de competições do vôlei de praia na temporada de 2025 no Estado. O primeiro evento do ano será nos dias 15, 16 e 17 deste mês com as disputas do Sub-17 e Sub-231, no feminino e masculino, na UFAC.

“Teremos um ano com muitas competições. Nosso inverno é bem rigoroso no início do ano e por isso esperamos um pouco para definir os primeiros torneios”, explicou o presidente da FEAV, professor João Petrolitano.

16 eventos

Segundo João Petrolitano, serão 16 eventos envolvendo a base, o adulto e o master.

“Vamos iniciar em abril e fecharemos a temporada de novembro. Teremos mais uma grande temporada”, avaliou o presidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários