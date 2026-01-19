FEAB é pressionada e decide realizar duelo entre Rivera e Feijó

A definição do adversário do New City na final do Campeonato Estadual de Basquete transformou-se em uma verdadeira “novela”. A Federação Acreana de Basquete(FEAB) deveria ter realizado uma série de três partidas entre as equipes do Rivera e de Feijó ainda em 2025, mas não encontrou datas. Em segundo momento, a FEAB programou um jogo único no último dia 17 e acabou não realizando por uma suposta desistência do time de Feijó. Agora, a FEAB resolveu realizar na sexta, 24, às 9 horas, na quadra da escola Djalma Batista, em Tarauacá, a partida e quem vencer será finalista do Estadual de 2025.

Feijó pressionou a FEAB

Os dirigentes do Feijó pressionaram a FEAB após a divulgação da matéria no phdesporteclube.com.br a respeito da desistência.

“Em nenhum momento Feijó desistiu da partida contra o Rivera. A federação não conseguiu marcar o jogo e criou toda essa situação”, disse um atleta feijoense.

