Favoritos goleiam na abertura da Copinha Arasuper de Futsal

A comissão técnica do Galvez se reúne na segunda, 23, às 15 horas, no CT do Imperador, e fechará o planejamento para o início da preparação visando a disputa do Campeonato Estadual. O Imperador estreia na competição no dia 4 de março, no Florestão, contra o Náuas.

“Temos um esboço do que será feito, mas precisamos realizar os ajustes. Nosso objetivo é lutar pelo título e por isso tudo deve ser bem executado”, declarou o técnico Kinho Brito.

Sem todo o elenco

Segundo Kinho Brito, a preparação começa na terça, 24, mas o elenco ainda não estará completo.

“Alguns atletas irão chegar durante a semana. Isso não vai prejudicar a preparação”, avaliou o treinador.

Sub 20 será a base

Parte do elenco do Sub 20 que disputou a Copa São Paulo estará no profissional. O goleiro Rikelmo, os zagueiros Franklin e Dudu, o meia Robertinho e o atacante Igor Bahia terão, novamente, a chance de atuar no profissional.

