FATRI vai fechar inscrições do Seringueiro de Ferro 2025

3 minutos atrás

Foto FATRI: Seringueiro de Ferro tem mais de 100 atletas confirmados na disputa

A Federação Acreana de Triathlon (FATRI) vai fechar nesta quinta, 30, as inscrições para o Seringueiro de Ferro 2025. A prova será realizada no dia 30 de novembro, com 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

“Temos mais de cem atletas inscritos na prova. Esse é o evento mais importante da temporada e queremos promover uma grande disputa”, disse a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

4 Estados

Triatletas do Acre, Amazonas, Amapá e Rondônia estão confirmados no Seringueiro de Ferro.

“Queremos promover uma competição com triatletas do Norte. Realizar um evento desse nível significa muito e a ideia é uma geração de recursos em cadeia”, afirmou a dirigente.

Fase de quartas da Copa Acre terá dois jogos no Tangará

11 segundos atrás

29 de outubro de 2025

Foto Glauber Lima: Confronto na quadra do Tangará devem ser bem equilibrados

A fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite inicia nesta quarta, 29, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará, com duas partidas.

Furacão do Norte e Adalberto Aragão disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o GW Esporte enfrenta o Cafu Auto Peças.

“Temos seis equipes nesta fase, divididas em dois grupos. Os dois primeiros classificados de cada chave avançam para as semifinais”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana Futebol Soçaite(FAF7S), Wellington Cabeça.

Diretoria da Adesg fecha contratações e programa estreias contra o Sena Madureira

1 minuto atrás

29 de outubro de 2025

Foto arquivo pessoal: Geici chega como um reforço importante na Adesg

A diretoria da Adesg fechou as contratações da meia Geici e da atacante Priscila para a sequência do Campeonato Estadual Feminino. As duas atletas chegam nesta semana à capital acreana e devem estrear no confronto contra o Sena Madureira, pela 3ª rodada da fase de classificação.

“Estávamos com a Gleici e a Priscila contratadas. Precisávamos resolver alguns detalhes e, agora, vamos contar com mais duas atletas de qualidade”, disse Neila Rosas.

Programação definida

O elenco da Adesg vai treinar na quinta, 39, no Sesc, e na sexta, 31, no campo da Assembleia, visando o duelo do fim de semana.

“O grupo vem treinando forte desde o início da semana. A partida contra o Sena é muito importante para as nossas pretensões no Estadual”, declarou a diretora.

Tentar recuperação

A Adesg enfrenta o Sena Madureira no sábado, 1º de novembro, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, e a meta é a recuperação no Estadual. A equipe de Senador Guiomard foi derrotada pelo Galvez por 3 a 1 no último fim de semana.

Acre tem novo procurador regional Eleitoral para biênio 2025-2027

10 minutos atrás

29 de outubro de 2025

O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, designou o procurador da República Vitor Hugo Caldeira Teodoro como novo procurador regional Eleitoral no Acre. Ele terá como substituto o procurador Fernando José Piazenski. A designação, válida por dois anos, foi oficializada por meio da Portaria PGE nº 26/2025, publicada nesta quarta-feira (29).

Os novos procuradores regionais Eleitorais de todos os estados e do Distrito Federal exercerão mandato de 1º de novembro de 2025 a 31 de outubro de 2027, período que inclui a coordenação e fiscalização das eleições de 2026.

Como representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) perante o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Vitor Hugo Caldeira Teodoro será responsável por dirigir os trabalhos do MPE no estado, atuando na fiscalização das etapas do processo eleitoral, desde o registro de candidaturas até a diplomação dos eleitos.

Também poderá propor ações para apurar irregularidades, pedir a cassação de registros ou diplomas e acompanhar casos de inelegibilidade, com o objetivo de assegurar o equilíbrio e a legalidade do pleito.

O procurador regional Eleitoral coordena ainda a atuação dos promotores eleitorais, que representam o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) nas zonas eleitorais.

O Ministério Público Eleitoral é composto por membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos estaduais. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também exerce a função de procurador-geral Eleitoral, com o vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa, atuando junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

 

Com informações do MPF

