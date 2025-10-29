FATRI vai fechar inscrições do Seringueiro de Ferro 2025

A Federação Acreana de Triathlon (FATRI) vai fechar nesta quinta, 30, as inscrições para o Seringueiro de Ferro 2025. A prova será realizada no dia 30 de novembro, com 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

“Temos mais de cem atletas inscritos na prova. Esse é o evento mais importante da temporada e queremos promover uma grande disputa”, disse a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

4 Estados

Triatletas do Acre, Amazonas, Amapá e Rondônia estão confirmados no Seringueiro de Ferro.

“Queremos promover uma competição com triatletas do Norte. Realizar um evento desse nível significa muito e a ideia é uma geração de recursos em cadeia”, afirmou a dirigente.

