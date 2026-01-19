FATRI define calendário das competições da temporada 2026

O departamento técnico da Federação Acreana de Triathlon(FATRI) divulgou neste domingo, 18, o calendário de competições para a temporada de 2026. A temporada inicia com um Aquatlhon(natação e corrida) no dia 29 de março e será fechada no dia 6 de dezembro com Seringueiro de Ferro.

“Vamos ter mais eventos em 2026. Os desafios serão ampliados e isso fortalece o nosso esporte”, declarou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

Acreanos nos Mundiais

Além do calendário Estadual, o Acre tem 14 atletas classificados para os Mundiais de Triathlon e Multiesportivo(Duathlon). O Triathlon será promovido em Pontevedra, na Espanha, entre os dias 22 e 26 de setembro e o Duathlon está programado entre 12 e 26 de novembroem Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Calendário 2026

Aquatlhon(natação e corrida)/29 de março

Duathlon(corrida e bike)/31 de maio

Triathlon 70.3/26 de julho

Seringueiro de Ferro/6 de dezembro

