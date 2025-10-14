FATRI confirma edição 2025 do Seringueiro de Ferro

A Federação Acreana de Triathlon (FATRI) confirmou para o dia 30 de novembro a edição de 2025 do Seringueiro de Ferro, um dos principais eventos da temporada. A prova terá 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

“Fechamos todos os detalhes do Seringueiro de Ferro e vamos trabalhar para promover um grande evento. Os nossos triatletas terão um grande desafio”, comentou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

Inscrições abertas

Segundo Cláudia Pinho, as inscrições estão abertas e a meta é aumentar o número de participantes.

“Temos muitos atletas de outras modalidades se desafiando no triathlon. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso esporte”, avaliou a dirigente.

