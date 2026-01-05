Conecte-se conosco

Fatri confirma atletas acreanos nos mundiais de Duathlon e Triathlon

Publicado

2 horas atrás

em

O departamento técnico da Federação Acreana de Triathlon (Fatri) confirmou os atletas acreanos classificados para os mundiais Multiesportivo(duathlon) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Triathlon em Pontevedra, na Espanha.

“A federação tem um imenso orgulho de promover as competições e conseguir garantir aos atletas vagas em eventos internacionais. Sabemos o valor dessas conquistas e isso valoriza muito o trabalho de todos”, declarou a presidente da Fatri, Cláudia Pinho.

Datas definidas

O Mundial Multiesportivo(duathlon) será em Abu Dhabi entre os dias 12 e 26 de novembro. O Campeonato Mundial de Triathlon vai ser realizado entre os dias 22 e 26 de setembro em Pontevedra.

Atletas classificados

Mundial Multiesportivo

Patrícia Maciel(35/39 anos)

Ane Lima(45/49 anos)

Welton Martins(30/34 anos)

Mundial de Pontevedra

Feminino (35/39 anos)

Samara Abraão

Dalvanir Ferreira

45/49 anos

Ane Lima

Masculino(25/29 anos)

Michel Rocha

Rayallerson Falcão

30/34 anos

Lázaro Cavalcante

Marcos Afonso

40/44 anos

Gilson Doria

45/49 anos

Fernando Nogueira

50/54 anos

Eduardo Andrade

Charles Smerdel

Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário

Publicado

27 minutos atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Sexta ponte sobre o Rio Acre avança para fase de contrato após licitação concluída. Foto: Ascom/Deracre

O  governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta segunda-feira, 5, um vídeo com maquete digital da sexta ponte sobre o Rio Acre, na região do Belo Jardim, estrutura que integra uma das fases do Arco Viário de Rio Branco.
O material audiovisual detalha o projeto da obra e evidencia o avanço do empreendimento, que já teve o processo licitatório concluído, com empresa vencedora definida, e segue para a fase de assinatura do contrato.
A licitação para contratação da empresa responsável pelo projeto de execução da sexta ponte foi finalizada pelo Deracre. O contrato será formalizado em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic).
Após a assinatura do contrato, será emitida a ordem de serviço para a mobilização do canteiro de obras e a elaboração do projeto executivo. A previsão é que os trabalhos tenham início no próximo verão amazônico. A execução da ponte terá prazo contratual de 24 meses.

Projeto da sexta ponte do Arco Viário detalha estrutura estratégica para mobilidade da capital. Foto: Ascom/Deracre

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o projeto de implantação do Arco Viário de Rio Branco está finalizado desde maio de 2024 e avança de forma integrada às demais frentes de serviço.
“Temos uma equipe empenhada trabalhando para que essa grande obra, que deve melhorar o tráfego na capital, seja iniciada neste verão”, afirma.

Sexta ponte do Arco Viário integra Lote 3 e amplia reorganização do tráfego urbano. Foto: Ascom/Deracre

Neste primeiro momento, será executada a sexta ponte, obra que compõe o Lote 3 do Arco Viário. A estrutura terá 326 metros de extensão e investimento estimado em R$ 73 milhões, sendo considerada estratégica para a reorganização do fluxo viário da capital, ao criar uma nova ligação sobre o Rio Acre.
O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal.

Arco Viário de Rio Branco

O Arco Viário de Rio Branco já alcançou 30% de execução e representa um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital, com valor total que ultrapassa R$ 101 milhões, provenientes de operação de crédito e de emenda parlamentar. O investimento contempla a pavimentação da via e a construção da sexta ponte sobre o Rio Acre.
Mesmo durante o período de inverno, os serviços mantiveram ritmo de execução. Segundo a presidente do Deracre, as condições climáticas registradas em parte do período permitiram o avanço das frentes de trabalho.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes, acredita que até o fim do verão do verão de 2027 a pavimentação deve estar concluída. Foto: José Caminha/Secom

“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.

Além do impacto direto na mobilidade urbana, a obra também contribui para a geração de postos de trabalho e renda. Nesta etapa, cerca de 75 postos de trabalho diretos estão sendo gerados, além dos indiretos.
A nova via foi projetada majoritariamente para cruzar propriedades rurais e áreas de pastagem, sobrepondo-se, em alguns trechos, a estradas vicinais. Com isso, o projeto amplia a trafegabilidade e fortalece o escoamento da produção rural, conectando diferentes regiões de Rio Branco.
O projeto do Arco Viário está dividido em quatro lotes:
•Lote 1: BR-364, da Vila Custódio Freire até a rodovia AC-10;
•Lote 2: Entroncamento da rodovia AC-10 até a Estrada do Quixadá;
•Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a sexta ponte;
•Lote 4: Da sexta ponte até a BR-364.

Prefeitura de Jordão sanciona orçamento de R$ 61,8 milhões para 2026

Publicado

48 minutos atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento

A Secretaria Municipal de Administração, Obras e Infraestrutura terá orçamento de R$ 12,2 milhões. Foto: captada 

Juruá 24horas

A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento aprovado pela Câmara Municipal totaliza R$ 61.804.534,08, mantendo o equilíbrio entre receitas e despesas, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

De acordo com o texto da lei, o orçamento municipal é composto pelo Orçamento Fiscal, que engloba o Poder Legislativo e os órgãos do Poder Executivo, e pelo Orçamento da Seguridade Social, responsável pelas ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Do montante global, R$ 56,2 milhões serão destinados ao Orçamento Fiscal, enquanto R$ 5,59 milhões ficarão para a Seguridade Social.

A educação concentra a maior parcela dos recursos previstos, com R$ 31,5 milhões, reafirmando o setor como prioridade da gestão municipal. A saúde aparece em seguida, com dotação de R$ 8,23 milhões, enquanto a área de administração contará com R$ 9,17 milhões. Também estão previstos investimentos em urbanismo, que receberá R$ 5,83 milhões, e em assistência social, com recursos superiores a R$ 1,75 milhão.

Entre os órgãos da administração municipal, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura lidera o volume de recursos, com R$ 31,9 milhões. Já a Secretaria Municipal de Administração, Obras e Infraestrutura terá orçamento de R$ 12,2 milhões. A Secretaria de Saúde contará com R$ 8,23 milhões, e a Câmara Municipal receberá R$ 1,42 milhão para a manutenção de suas atividades ao longo de 2026.

A lei orçamentária autoriza ainda o Poder Executivo a realizar remanejamentos e transposições de recursos, firmar convênios com entidades governamentais e não governamentais e abrir créditos suplementares de até 30% do valor total da despesa fixada, desde que respeitados os limites legais. Ficam excluídas desse cálculo despesas vinculadas ao SUS, FNDE, FNAS, convênios e operações de crédito.

Outro ponto previsto é a possibilidade de atualização monetária do orçamento até o primeiro semestre de 2026, com base no índice oficial de inflação do governo federal, caso a variação ultrapasse 10%, com o objetivo de preservar o poder de compra da administração municipal.

Acre já arrecada mais de R$ 100 milhões em tributos no início de 2026

Publicado

1 hora atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Impostos municipais somam R$ 5,5 milhões, com Rio Branco liderando a arrecadação no estado

O Estado do Acre já registrou uma arrecadação de R$ 100.951.951,83 em tributos federais, estaduais e municipais desde o dia 1º de janeiro até a manhã desta segunda-feira (5), segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. A consulta foi realizada às 9h57, e o sistema é atualizado a cada segundo, refletindo a soma de impostos pagos pelos contribuintes acreanos, o que representa cerca de 0,16% do total arrecadado no país no mesmo período.

Do total, os tributos municipais correspondem a R$ 5.547.087,36, com a capital Rio Branco concentrando a maior parte da arrecadação: R$ 3.951.365,31. O segundo município mais arrecadador é Cruzeiro do Sul, com R$ 420.393,07, seguido por Sena Madureira (R$ 139.534,37) e Feijó (R$ 113.262,94). Municípios de menor porte, como Manoel Urbano e Bujari, registram valores significativamente menores, de R$ 1.080,97 e R$ 9.709,61, respectivamente.

A plataforma do Impostômetro não detalha quanto do total arrecadado corresponde individualmente a cada município quando se consideram também os tributos estaduais e federais, mas os números reforçam a concentração da arrecadação nas cidades maiores, principalmente na capital.

Confira a arrecadação municipal completa do Acre (do maior para o menor valor):

  • Rio Branco: R$ 3.951.365,31

  • Cruzeiro do Sul: R$ 420.393,07

  • Sena Madureira: R$ 139.534,37

  • Feijó: R$ 113.262,94

  • Brasiléia: R$ 111.993,47

  • Tarauacá: R$ 102.027,09

  • Senador Guiomard: R$ 92.378,99

  • Epitaciolândia: R$ 85.374,21

  • Capixaba: R$ 67.539,93

  • Plácido de Castro: R$ 61.364,51

  • Marechal Thaumaturgo: R$ 60.839,67

  • Xapuri: R$ 49.103,25

  • Assis Brasil: R$ 47.135,28

  • Acrelândia: R$ 47.085,74

  • Rodrigues Alves: R$ 41.793,44

  • Porto Acre: R$ 36.658,40

  • Jordão: R$ 35.518,52

  • Mâncio Lima: R$ 32.570,88

  • Santa Rosa do Purús: R$ 20.845,90

  • Porto Walter: R$ 19.511,81

  • Bujari: R$ 9.709,61

  • Manoel Urbano: R$ 1.080,97

Os dados evidenciam a forte concentração da arrecadação municipal nas maiores cidades do estado, enquanto os municípios menores continuam com participação limitada.

