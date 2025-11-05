Fase de quartas do Estadual da Série A começa no Diogo Feijó

Começa nesta quarta, 5, a partir das 19 horas, na quadra da escola Diogo Feijó, a fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. Pista e Quinari disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Fluminense da Bahia enfrenta o Lyon.

Sem vantagem

As equipes entram em quadra sem vantagem e por isso quem somar 4 pontos avança para semifinal.

“Se cada time ganhar um jogo, teremos prorrogação e penalidades, se for necessário, para definir os classificados. Vamos ter dois grandes jogos”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

