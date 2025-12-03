Cotidiano
Fase de quartas do Campeonato Estadual terá duas partidas
Começa nesta quarta, 3, a partir das 15 horas, no Tonicão, a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13. O Cruz Azul enfrenta o Vila Acre no primeiro duelo e na segunda partida o COPMBM joga contra o Botafogo Academy.
Sem vantagem
Os times iniciam a disputa pelas vagas nas semifinais sem vantagem. Se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.
Cotidiano
Facat vai promover Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto
A Federação Acreana de Atletismo (Facat) promove no sábado, 6, a partir das 7h30, na pista do Sesi, o Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto, no feminino e no masculino. O evento vai reunir os principais atletas acreanos nas disputas das provas de pista e campo.
“Vamos realizar mais uma competição importante na temporada. Deveremos ter mais de 100 atletas nas disputas”, comentou o presidente da Facat, João Jácome.
Torneios nacionais
Segundo João Jácome, os índices do Acreano serão válidos para os torneios regionais e nacionais na temporada de 2026.
“Temos atletas em condições de bater marcas. Garantir os competidores em eventos nacionais é muito importante para a nossa modalidade”, avaliou João Jácome.
Cotidiano
Galvez perde para o Canaã na estreia da Supercopa Capital
O Galvez perdeu para o Canaã, do Distrito Federal, nesta terça,2, no estádio Dirceuzão, em Planaltina, Goiás, na estreia da Supercopa Capital Sub-17. Matheus marcou o gol do Canaã aos 36 minutos do segundo tempo.
Jogo equilibrado
O Galvez fez uma partida de muita marcação desde o início e anulou as principais jogadas do Canaã. Contudo, a equipe acreana não demonstrou força ofensiva e aos 36, do segundo tempo, o zagueiro Matheus subiu livre para escorar, de cabeça, uma cobrança de escanteio e definir o placar.
Outro jogo
No outro jogo do grupo G, o Atlético Goianiense derrotou o Coritiba por 1 a 0.
Próxima partida
O Galvez volta a campo na quinta, 4, às 8 horas(hora Acre), para enfrentar o Atlético Goianiense.
Cotidiano
Joaquin Assaf disputa os 50 metros peito no Campeonato Brasileiro Júnior
Joaquin Assaf (Miragina) disputa nesta quarta, 3, a partir das 7 horas (hora Acre), na piscina do Flamengo, no Rio de Janeiro, a primeira prova no Campeonato Brasileiro Júnior. O atleta da AABB vai nadar os 50 metros peito.
“Venho trabalhando forte desde o início da temporada e quero fechar o ano baixando marcas”, disse Joaquin Assaf.
Grande resultado
Segundo o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, a meta é lutar por resultados expressivos.
“O Joaquin chega no Brasileiro com índices importantes. Vamos esperar as disputas”, declarou Ricardo Sampaio.
