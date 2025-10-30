Fase de quartas da Copa Acre inicia com partidas bem disputadas

Dois jogos marcaram nessa quarta, 29, na quadra da Tangará, a abertura da fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Furacão do Norte e Adalberto Aragão empataram por 3 a 3 no primeiro jogo e na segunda partida, o Cafu Auto Peças derrotou o GW Esporte por 9 a 7.

Sequência na sexta

A fase de quartas de final da Copa Acre terá sequência nesta sexta, 31, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves. Adalberto Aragão e Fox Milan fazem o primeiro duelo e na sequência o GW Esporte joga contra o Atlético Vila Real.

