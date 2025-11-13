Fase de quartas da 6ª Copa TV Gazeta começa com duas partidas

Começa nesta quinta, 13, a partir das 19 horas, na quadra do Imaculada Conceição, a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. PSC e Invictus disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Fluminense da Bahia enfrenta o Carlos Chagas.

Jogos eliminatórios

Os confrontos da 6ª Copa TV Gazeta passam a ser eliminatórios até a definição do campeão. Se as partidas terminarem empatadas, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

“Vamos ter uma sequência de competição com jogos bem equilibrados. Isso valoriza o evento”, declarou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

