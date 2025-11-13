Conecte-se conosco

Cotidiano

Fase de quartas da 6ª Copa TV Gazeta começa com duas partidas

Publicado

21 minutos atrás

em

Foto Glauber Lima: Equipe do Carlos Chagas foi uma das surpresas da primeira fase

Começa nesta quinta, 13, a partir das 19 horas, na quadra do Imaculada Conceição, a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. PSC e Invictus disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Fluminense da Bahia enfrenta o Carlos Chagas.

Jogos eliminatórios

Os confrontos da 6ª Copa TV Gazeta passam a ser eliminatórios até a definição do campeão. Se as partidas terminarem empatadas, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

“Vamos ter uma sequência de competição com jogos bem equilibrados. Isso valoriza o evento”, declarou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

AAB “B” derrota o Floresta Acreano no Campeonato Estadual

Publicado

15 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto FEAB : AAB “B” venceu e segue na disputa por uma vaga na segunda fase

O AAB “B” derrotou o Floresta Acreano por 38 a 18 nessa terça, 11, no ginásio Álvaro Dantas, em um duelo isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.

No último lance

A equipe da ABMAC venceu a UFAC por 24 a 22 no confronto do Campeonato Estadual, no feminino. Adriana Souza fez a cesta da vitória faltando 30 segundos para o final da partida.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

FEAV define datas das finais do Campeonato Estadual 2025

Publicado

17 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto Francisco Dinarte: Finais do Estadual devem ser bem equilibradas

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou entre os dias 5 e 7 de dezembro no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, as finais do Campeonato Estadual de Vôlei, no feminino e masculino. O torneio, nos dois naipes, terá oito equipes na disputa do título.

Equipes do feminino

Jotas

Floresta

AVQ

Epitaciolândia

Cruzeiro do Sul

Mâncio Lima

Feijó

Tarauacá

Times do masculino

Corpo

Teles

AVQ

Epitaciolândia

Cruzeiro do Sul

Rodrigues Alves

Feijó

Tarauacá

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Botafogo faz 17 e Plácido de Castro vence no Estadual Sub-13

Publicado

18 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Botafogo goleou e voltou a sonhar com uma vaga na segunda fase

Botafogo e Plácido de Castro venceram os confrontos do grupo 2 da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, 12, no Florestinha.

O Botafogo goleou o Belo Jardim por 17 a 0 e garantiu a primeira vitória no torneio. O Plácido de Castro derrotou o Santinha por 4 a 1 e chegou ao segundo triunfo no torneio.

No Tonicão

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quinta, 13, a partir das 17 horas, no Tonicão. A AFEX enfrenta o CT da Baixada e o Vasco joga contra o Senador Guiomard.

Comentários

Continue lendo