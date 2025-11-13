Cotidiano
Fase de quartas da 6ª Copa TV Gazeta começa com duas partidas
Começa nesta quinta, 13, a partir das 19 horas, na quadra do Imaculada Conceição, a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. PSC e Invictus disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Fluminense da Bahia enfrenta o Carlos Chagas.
Jogos eliminatórios
Os confrontos da 6ª Copa TV Gazeta passam a ser eliminatórios até a definição do campeão. Se as partidas terminarem empatadas, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.
“Vamos ter uma sequência de competição com jogos bem equilibrados. Isso valoriza o evento”, declarou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.
AAB “B” derrota o Floresta Acreano no Campeonato Estadual
O AAB “B” derrotou o Floresta Acreano por 38 a 18 nessa terça, 11, no ginásio Álvaro Dantas, em um duelo isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.
No último lance
A equipe da ABMAC venceu a UFAC por 24 a 22 no confronto do Campeonato Estadual, no feminino. Adriana Souza fez a cesta da vitória faltando 30 segundos para o final da partida.
FEAV define datas das finais do Campeonato Estadual 2025
O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou entre os dias 5 e 7 de dezembro no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, as finais do Campeonato Estadual de Vôlei, no feminino e masculino. O torneio, nos dois naipes, terá oito equipes na disputa do título.
Equipes do feminino
Jotas
Floresta
AVQ
Epitaciolândia
Cruzeiro do Sul
Mâncio Lima
Feijó
Tarauacá
Times do masculino
Corpo
Teles
AVQ
Epitaciolândia
Cruzeiro do Sul
Rodrigues Alves
Feijó
Tarauacá
Botafogo faz 17 e Plácido de Castro vence no Estadual Sub-13
Botafogo e Plácido de Castro venceram os confrontos do grupo 2 da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, 12, no Florestinha.
O Botafogo goleou o Belo Jardim por 17 a 0 e garantiu a primeira vitória no torneio. O Plácido de Castro derrotou o Santinha por 4 a 1 e chegou ao segundo triunfo no torneio.
No Tonicão
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quinta, 13, a partir das 17 horas, no Tonicão. A AFEX enfrenta o CT da Baixada e o Vasco joga contra o Senador Guiomard.
