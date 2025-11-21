Conecte-se conosco

Acre

FAPAC divulga resultado do chamamento público do Programa Cadeia Produtiva Especial

3 horas atrás

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) publicou a ata referente à análise documental das candidaturas inscritas no Chamamento Público do Edital nº 005/2025, voltado ao Programa Cadeia Produtiva Especial. A reunião da Comissão Julgadora ocorreu no dia 18 de novembro, às 10h (horário de Brasília), na sede da fundação. A relação saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 21.

A comissão foi designada pela Portaria nº 102/2025 e tem como responsabilidade avaliar a documentação dos candidatos concorrentes às bolsas de Inovação Tecnológica. O grupo é composto por Adna Rocha de Araújo Maia (presidente), Zenilda Alves Barboza da Silva e Antônia Souza da Conceição, todas representantes da FAPAC.

Candidatos classificados – Rio Branco

Após a análise documental, foram considerados habilitados os seguintes candidatos concorrentes à Bolsa Pesquisador:

Francisco Chagas da Silva

Paulo Sérgio Ribeiro de Araújo

Valdeci Martins de Farias

Gilberto Barbosa de Aguiar

Elisângela Galvão Barbosa

Sebastiana Souza da Silva

Marcio Cleice da Silva Nascimento

Maria Raimunda de Lima

Fábio Alencar dos Santos

Raimundo Ferreira da Costa

Sergio Carlos de Castro Nogueira

José Domingos de Lima Silva

Jorge Nilson Nogueira da Costa

Pedro Costa Coutinho

Antonia Marques da Silva

Mircleide Fernandes de Souza

Sebastião dos Santos Gomes

Ângela Maria Rodrigues Monteiro

Raimundo Nonato dos Santos Gomes

José Edilson Oliveira Mesquita

Paulo Antônio de Lima Silva

Josimar Ferreira da Costa

Paulo Antônio Lima Silva

Todos tiveram seus documentos considerados habilitados para continuidade no processo.

Candidatos classificados – Tarauacá
Também foram habilitados os participantes inscritos no município de Tarauacá, totalizando mais de 40 aprovados. Entre eles:

Pedro de Araújo

Francisco dos Santos

Maria da Conceição Silva

Nivaldo Carlos Rodrigues

Manuel Rodrigues

Maria de Fátima da Silva

Francisco dos Santos Nascimento

Valdemar de Oliveira Mourão

Raimundo Nonato Dantas de Araújo

Francisco de Assis Lopes da Silva

Manuel Silva Emidio

Maria das Dores Oliveira

Raimundo Altemir de Lima Nascimento

Raimundo Nonato dos Santos Nascimento

Marlino de Araújo Cordeiro

Sebastiana Gomes de Nazaré

Manuel dos Santos Nascimento

Maria Queiroz de Freitas

Josefa Alves de Mesquita

Maria Cruz da Silva Bezerra

José Francisco Oliveira Araújo

José Alquimar de Oliveira Brito

José de Souza Rocha

José Aldecino Abreu do Nascimento

Valdecir Rodrigues Silva

Antônio José Medeiro de Amorim

Terezinha Soares de Oliveira

Antônio da Cruz Corrente

José Gracira da Conceição

José Nilton Gonçalves da Silva

Maria Elivania Leite da Silva

Maria de Souza Araújo

Antônio Francisco de Souza Silva

Antônio Marcio de Lima Torres

Antônio da Conceição Barbosa

Antônio José Bezerra Rodrigues

João dos Santos Nascimento

Gerson Carneiro de Lima

Deusimar Vieira Mourão

Jorgimar Souza Morais

Antonia Luzeli de Lima Nascimento

Genivaldo Nascimento de Carvalho

Célio dos Santos Silva

Maria Auxiliadora Nascimento Lima

Cleison de Lima da Silva

Francisco de Assis Braga Vieira

Kennedy Luz Ferreira

Francisca da Silva Bezerra

Renan de Sá Ferreira

Antônio Francisco Souza Rodrigues

Clebson de Lima da Silva

Maicon Costa Lima

Raiane Souza Lima

Jalisson Gomes de Souza

Nataniele Souza Rodrigues

Todos foram considerados “habilitados” pela comissão.

Candidatos classificados – Bolsa Mentoria

Acre

Colisão entre motocicletas deixa dois jovens gravemente feridos no Ramal do Monteiro, em Cruzeiro do Sul

12 minutos atrás

21 de novembro de 2025

Dois jovens ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre duas motocicletas no Ramal do Monteiro, região do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira e mobilizou moradores da comunidade, que improvisaram o resgate devido às dificuldades de acesso.

De acordo com relatos, após o impacto, as vítimas foram colocadas em uma canoa e levadas até a ponte sobre o Rio Liberdade. Em seguida, foram transferidas para uma ambulância e encaminhadas à unidade de saúde da Vila Santa Luzia, onde receberam os primeiros atendimentos médicos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos motociclistas nem detalhes sobre as causas do acidente.

Acre

Educação digital passa a ser obrigatória nos municípios em 2026

1 hora atrás

21 de novembro de 2025

Cidades que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2

As cidades que recebem recursos do VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), do novo Fundeb, precisam correr para não perder recursos em 2026, quando passa a ser obrigatório a inclusão do ensino digital e computacional na grade curricular visando melhorar a gestão e os resultados educacionais.

Especialista no tema, o CEO da CyberGênios, Guilherme Tafelli, explica que os municípios que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2 a partir de 2026 nas escolas. “É um montante significativo, principalmente para as cidades de pequeno porte. Todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil estão aptos a receber esse recurso e quem não se enquadrar à Lei poderá inclusive receber sanções”, afirma.

As normas estabelecidas pelo MEC incluem o uso de plataformas digitais e implementação de metodologias de aprendizagem e gamificação. De acordo com Tafelli, o planejamento das Secretarias Municipais de Educação também precisa aliar infraestrutura, currículo e a formação de docentes.

Embora a Política de Inovação Educação Conectada tenha sido instituída em 2021 e as normas sobre Computação na Educação Básica publicadas e incorporadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi em julho deste ano que a metodologia de avaliação para as cidades acessarem recursos do VAAR foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC).

O CEO destaca que o ensino da computação vai além do laboratório de informática nas escolas e abrange o ensino do letramento digital, destacando como a criança convive em sociedade e se comporta em assuntos como segurança digital e cyberbullying.

Uma pesquisa do Institute for the Future também aponta que em menos de uma década, 85% das profissões vão ser novas e diretamente ligadas à tecnologia. “A computação em si traz muito a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico para a criança. Esse conjunto de ferramentas de ensino acaba desenvolvendo habilidades sociais, dentro dessa questão de conviver numa sociedade 100% digital, quanto do desenvolvimento de habilidades do raciocínio lógico e desenvolvimento do pensamento crítico em relação às evoluções que têm surgido”.

No Triângulo Mineiro, prefeitos e gestores debatem o tema durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região, na próxima quinta-feira (27), no Parque Tecnológico de Uberaba. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura de Uberaba, do Parque Tecnológico de Uberaba, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (AMVALE) e da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP).

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes vai reunir gestores municipais para dialogar sobre inovação e transformação digital dos serviços públicos. Entre os convidados estão o Diretor de Inovação Aberta e Empreendedorismo Tecnológico do Estado de Minas Gerais, Christopher Simon Moreira, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, o Prefeito de Prata, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Parceria, Turismo e Inovação de Frutal, Glauber Alves da Mata, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Araguari, Diogo Machado e Sousa, o Secretário de Inovação e Tecnologia de Araxá, Fabiano Santos Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uberlândia, Fabiano Alves Pereira, e a Gerente do Parque Tecnológico de Uberaba, Núbia Alves de Carvalho Ferreira.

Além de modelos implantados nos municípios, os participantes do evento terão acesso às soluções desenvolvidas pela CyberGênios, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Licitanet, Noxtec, Codiub, Monitora, Portal de Compras Públicas, RLZ e Algar. A Rede Havana Hotéis é parceira do encontro e está oferecendo tarifas especiais aos participantes do evento.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro são gratuitas e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. O foco são servidores públicos, vereadores, entidades e universidades. As vagas são limitadas.

Prefeitos Inovadores 2025 – A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da região durante o evento. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Acre

Rio Acre registra 5,40 metros em nova medição desta sexta-feira, 21

3 horas atrás

21 de novembro de 2025

Foto: Odair Leal/Secom

A Defesa Civil de Rio Branco informou que o Rio Acre atingiu 5,40 metros na medição realizada às 5h17 desta sexta-feira (21). O nível apresenta tendência de queda, indicando estabilidade no comportamento do manancial neste início de período chuvoso.

Segundo o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a manutenção do nível abaixo da média para esta época do ano. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

A cota de alerta permanece fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, ainda distante da medição atual.

