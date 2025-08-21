FAMPE 100 impulsiona negócios liderados por mulheres no Acre

Programa do Sebrae amplia acesso a crédito e isenta de exigência de garantias

Oferecer oportunidades para mulheres empreendedoras acessarem crédito com mais facilidade é o objetivo da nova modalidade do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), o FAMPE 100. Essa linha foi criada para fortalecer o empreendedorismo feminino com garantia de 100% do valor da operação de crédito, dispensando a necessidade de apresentar bens como garantia ou um avalista. E faz parte do Programa Acredita, do governo federal.

No Acre, a primeira empresa a acessar esta modalidade foi a Quitutes de Mamis, liderada por Priscila Souza. Ela relata que conheceu o FAMPE 100 pouco tempo após a abertura da conta bancária como Pessoa Jurídica no Sicoob, por indicação do gerente financeiro. “Eu estava fazendo movimentações bancárias de forma errada, então meu gerente apresentou esse programa e disse que poderia me ajudar a crescer como empresa”, disse.

O crédito foi o pontapé para impulsionar a produção de doces e bolos da Quitutes de Mamis. “Pude comprar novos equipamentos para minha cozinha, aumentar minha produção e ainda abrir um ponto de atendimento física na minha casa, pois trabalhava apenas com vendas online”, destacou.

Segundo pesquisas do Sebrae Nacional, as mulheres empreendedoras frequentemente recebem empréstimos menores e enfrentam taxas de juros mais altas que os homens. Dado este cenário, a gestora de Crédito do Sebrae no Acre, Julci Ferreira, ressalta que o FAMPE 100 tem sido um divisor de águas as empreendedoras, pois amplia o acesso ao crédito sem a exigência de garantias tradicionais.

“Esse programa garante mais que uma linha de crédito, ele abre portas e é uma ferramenta de empoderamento. O FAMPE 100 permite que mulheres empreendedoras transformem seus projetos em realidade, superando barreiras históricas de acesso a financiamento e mostrando a força dos negócios liderados por elas”, pontuou.

Empresas com participação majoritária feminina no capital social ou administradas por mulheres podem solicitar a linha de crédito, inclusive Microempreendedoras Individuais (MEI). Esta iniciativa visa tornar o crédito mais acessível e com condições mais competitivas, como taxas de juros reduzidas e maior facilidade na aprovação.

“Não tenho nem palavras para agradecer ao Sebrae por ter esse programa que facilita a nós, mulheres empreendedoras, o crescimento do nosso empreendimento”, finalizou Priscila.

O programa contempla, ainda, uma jornada de crédito assistido, onde a empresária pode buscar auxílio no Sebrae para organizar e planejar as finanças, recebendo um acompanhamento contínuo de um Agente de Crédito para transformar os recursos em benefício real ao seu empreendimento.

Para mais informações sobre o FAMPE 100, entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse sebrae.com.br/fampe.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários