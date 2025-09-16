Famosos lamentam a morte do diretor vencedor do Oscar, Robert Redford

Entre os que lamentaram a notícia estão o escritor norte-americano Stephen Kingve a atriz Meryl Streep

O ator e diretor de Hollywood Robert Redford morreu aos 89 anos, na terça-feira (16). A informação foi confirmada por sua assessora, Cindi Berger. Após a confirmação, colegas e amigos se manifestaram nas redes sociais.

Entre os que lamentaram a notícia estão o escritor norte-americano Stephen King, a atriz Meryl Streep, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho e o jornalista britânico Piers Morgan.

Stephen King

“Robert Redford faleceu. Ele fez parte de uma nova e empolgante Hollywood nos anos 70 e 80. Difícil acreditar que ele tinha 89 anos”, disse Stephen King.

Meryl Streep

A atriz, que contracenou com Redford em Entre Dois Amores (1985), declarou em comunicado ao portal Deadline: “Um dos leões faleceu. Descanse em paz, meu querido amigo”.

Kleber Mendonça

O cineasta Kleber Mendonça relembrou em seu Instagram um momento em que foi assistir um filme de Robert com sua mãe.

“Minha mãe chegou do cinema, tinha ido no Veneza ver BRUBAKER, 1980? 1981? ‘É com Robert Redford, o maior pão que esse mundo já viu!’”, publicou.

Piers Morgan

Em uma publicação, Piers Morgan compartilhou um trecho de sua entrevista com o ator. “Quando tive o privilégio de entrevistar Robert Redford, perguntei a ele qual era seu filme favorito”, disse Morgan. Veja: