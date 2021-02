Pelo menos 350 pessoas de mais de 50 famílias da zona rural foram atingidas pela cheia do Rio Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, que transbordou na última sexta-feira (12).

Por Alcinete Gadelha

Mais de 56 famílias – cerca de 350 pessoas foram atingidas, em nove comunidades, alguns perderam produção. Cerca de 30 famílias se recusaram a sair da localidade e tiveram que ser acomodas em barcos.