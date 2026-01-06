Famílias começam a deixar abrigo público após recuo do Rio Acre em Rio Branco

Após nove dias no abrigo público, pelo menos 12 famílias que estavam acolhidas na Escola de Ensino Fundamental Marilda Gouveia Viana, no bairro João Eduardo, em Rio Branco, começaram a retornar às suas residências. As famílias haviam sido retiradas de casa em razão da cheia do Rio Acre.

De acordo com reportagem do ac24horas Play nesta terça-feira, 6, o abrigo chegou a receber ao menos 52 pessoas, oriundas dos bairros Airton Sena, Seis de Agosto, Baixada da Habitasa e Cadeia Velha, áreas historicamente afetadas por alagamentos durante o período de cheia do rio.

O coordenador do abrigo, Rogério, destacou que o período de acolhimento foi desafiador, mas ressaltou o apoio da Prefeitura de Rio Branco e da Secretaria Municipal de Assistência Social. “A gente conseguiu vencer esse desafio. As famílias estão retornando às residências e ao conforto dos seus lares. Elas ficaram aqui bem acolhidas”, afirmou.

Segundo ele, o funcionamento do abrigo contou com duas equipes compostas por três pessoas cada, além do apoio de militares responsáveis pela segurança e organização do espaço.

Uma das acolhidas, Maria Liberdade, moradora do bairro Airton Sena, relatou que foi bem atendida durante o período no abrigo. “Já faz três anos que passo por isso, mas fomos bem atendidas, graças a Deus”, comentou.

