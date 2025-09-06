Acre
Familiares de vítima de acidente em Epitaciolândia fazem apelo por doação de sangue
A família de Beres de Souza, vítima de um grave acidente registrado em Epitaciolândia, lançou um apelo à população para doações de sangue. O homem permanece internado em estado delicado e precisa de transfusões constantes.
De acordo com informações repassadas, qualquer tipo sanguíneo pode ser doado, o que amplia as chances de contribuição. As doações podem ser realizadas no Hemonúcleo de Brasiléia e também no Hemonúcleo de Rio Branco, no Acre.
“Estamos buscando doadores de sangue para uma causa urgente. Sua doação pode ser a diferença”, destaca o comunicado divulgado pelos parentes.
A solidariedade da população é considerada fundamental neste momento, já que os estoques de sangue no estado frequentemente enfrentam baixos níveis. Cada bolsa doada pode salvar até quatro vidas, reforçam especialistas.
Quem tiver condições de doar, deve procurar os hemocentros mais próximos, levando documento oficial com foto e atendendo aos requisitos básicos de saúde.
Comentários
Tudo Viagem
Voos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul por menos de R$ 670, ida e volta
O feirão de passagens aéreas [e um dos momentos mais esperados pelos leitores do portal Alto Acre. Neste final de semana te, várias promoções especiais. O menor valor que a equipe do Tudo Viagem encontrou é de Rio Branco para Cruzeiro do Sul em voo direto da Gol com passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 607. (Veja detalhes abaixo).
Quem está em Cruzeiro do Sul encontra passagens aéreas para Rio Branco por R$ 888 (ida e volta). Acesse AQUI essa promoção. Essas duas promoções são para viagens no mês de novembro. No feirão de passagens da Gol tem ainda voos diretos da Gol da capital acreana para Manaus pelo valor de R$ 668 (ida e volta).
Voos diretos para BH por R$ 1 mil, ida e volta
Os destaques da promoção Azul diretos de Rio Branco para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) por R$ 1.012, valor com as taxas de embarques inclusas. Encontre aqui essa promoção. Na promoção da LATAM vale destacar os voos sem escalas da capital acreana para Brasília pelo valor de R$ 1.466 (ida e volta).
Confira abaixo a promoção de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 607 (ida e volta)
Tem ainda pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Outro destaque da LATAM é de Rio Branco para Brasília pelo valor de R$ 1.673 (Confira mais ofertas no final deste post). Tem ainda ofertas de passagens para outros destinos, entre eles Fortaleza, por menos de R$ 2 mil (ida e volta). As promoções são para viagens entre os meses de setembro a dezembro deste ano.
Até segunda-feira (8/9) você poderá garantir pacotes de viagens para vários destinos com descontos especiais. As promoções são da MSG Agência de Viagens, empresa cadastrada pelo Ministério do Turismo, e parceira do Tudo Viagem. A agência tem ofertas especiais de pacotes de viagens para quem for embarcar no Acre. Faça AQUI a sua cotação.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 607 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 668 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.012 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo por R$ 1.796 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.673 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Rio de Janeiro por R$ 1.764 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Fortaleza por R$ 1.655 (ida e volta)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros
Comentários
Acre
Homem em situação de rua morre após agressão em Rio Branco
Marcelo foi atacado com golpes de ripa na cabeça e não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil investiga o caso
Um homem em situação de rua, identificado apenas como Marcelo, morreu horas depois de ter sido agredido na madrugada deste sábado (6), em Rio Branco. A vítima sofreu golpes de ripa na cabeça e chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu.
Marcelo foi encontrado ferido na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto. Segundo o vigilante do estabelecimento, ele acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao perceber o sangramento intenso da vítima.
O homem foi encaminhado ao pronto-socorro, onde passou pela sala de trauma, mas morreu poucas horas depois. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames cadavéricos para a devida identificação.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias e autoria do crime.
Com informações de Ac24horas
Comentários
Acre
Grito dos Excluídos muda de local e será na Praça do Parque da Maternidade
Manifestação ocorre neste domingo, 7, com foco na vida cotidiana, defesa da Amazônia e da democracia.
O 31º Grito dos Excluídos e Excluídas em Rio Branco terá sua programação neste domingo, 7, mas com mudança de local. O ato, que tradicionalmente denuncia a exclusão social e promove a luta por direitos básicos, agora será realizado na Praça do Parque da Maternidade, em frente ao Terminal Urbano, a partir das 7h30. A alteração foi necessária devido à interdição das ruas do Centro da cidade, que impossibilitou a realização do evento no local inicialmente previsto.
O tema deste ano, “Em primeiro lugar! Vida de todo dia”, destaca a importância de dar voz à população marginalizada, lutar por direitos como saúde, educação, moradia e segurança, além de reforçar a proteção da Amazônia e a defesa da democracia.
O Grito dos Excluídos é um movimento social e religioso iniciado em 1995 pela Pastoral Social da CNBB. Desde então, a manifestação acontece anualmente durante a Semana da Pátria, culminando no dia 7 de setembro, e integra diversas igrejas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
As atividades incluem celebrações ecumênicas, caminhadas, debates, música e teatro, reunindo diferentes setores da comunidade para discutir desigualdade, exclusão e direitos básicos.
Fonte: Agazeta
Você precisa fazer login para comentar.