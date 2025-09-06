Familiares de vítima de acidente em Epitaciolândia fazem apelo por doação de sangue

A família de Beres de Souza, vítima de um grave acidente registrado em Epitaciolândia, lançou um apelo à população para doações de sangue. O homem permanece internado em estado delicado e precisa de transfusões constantes.

De acordo com informações repassadas, qualquer tipo sanguíneo pode ser doado, o que amplia as chances de contribuição. As doações podem ser realizadas no Hemonúcleo de Brasiléia e também no Hemonúcleo de Rio Branco, no Acre.

“Estamos buscando doadores de sangue para uma causa urgente. Sua doação pode ser a diferença”, destaca o comunicado divulgado pelos parentes.

A solidariedade da população é considerada fundamental neste momento, já que os estoques de sangue no estado frequentemente enfrentam baixos níveis. Cada bolsa doada pode salvar até quatro vidas, reforçam especialistas.

Quem tiver condições de doar, deve procurar os hemocentros mais próximos, levando documento oficial com foto e atendendo aos requisitos básicos de saúde.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários