Flash
Familiares de Regis agradecem homenagens durante sepultamento em Epitaciolândia
Pais do professor viajaram de Cuiabá para se despedir do filho, assassinado de forma brutal na fronteira; autoridades e comunidade prestaram tributos.
O professor Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi sepultado no fim da manhã desta sexta-feira (3), no cemitério municipal de Epitaciolândia. O cortejo reuniu familiares, amigos e moradores que prestaram as últimas homenagens ao educador e representante comercial, assassinado de forma brutal na semana passada.
Os pais de Regis, que vieram de Cuiabá (MT), agradeceram o carinho e a solidariedade recebida da população local. Segundo a mãe, a escolha de sepultar o filho na fronteira se deu pelo reconhecimento do forte vínculo que ele construiu com a comunidade, onde deixou amigos e contribuiu com a cultura regional.
Gestores de Brasiléia e Epitaciolândia enviaram coroas de flores em tributo ao professor, que se destacou por promover aulas de dança em espaços públicos, escolas e eventos culturais na região.
O caso segue sob investigação. Regis desapareceu no último dia 25, e após diligências da Polícia Civil, seu corpo foi localizado em uma cova rasa no quintal do principal suspeito, que confessou o crime. O acusado permanece preso, enquanto uma mulher apontada como cúmplice responde em liberdade provisória monitorada.
A investigação tem prazo de 30 dias para conclusão.
Comentários
Flash
Veja vídeo: Rio Branco finaliza preparativos para 2ª edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio
Evento começa neste sábado (3) no Horto Florestal e reúne agronegócio, cultura e gastronomia em um só espaço
A Prefeitura de Rio Branco intensifica, nesta quinta-feira (2), os trabalhos finais para a abertura da segunda edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio, que será realizado no Horto Florestal a partir deste sábado (3).
Equipes da Secretaria de Cuidados com a Cidade trabalham na conclusão da iluminação de trilhas e áreas de convivência, além da instalação de câmeras de alta resolução para reforçar a segurança durante o evento. O espaço agro também está em fase de finalização, com o viveiro de mudas da agricultura familiar sendo preparado para a distribuição gratuita de espécies como cítricos e tubérculos. Técnicos estarão presentes para orientar produtores e visitantes sobre o manejo adequado das culturas.
Mais do que lazer, o festival busca fortalecer a agricultura familiar, com apoio técnico, insumos e oportunidades de negócios. Além da gastronomia típica e atrações culturais, a programação inclui palestras com especialistas de Rondônia e Acre, abordando temas como manejo de café, cacau e estratégias de agregação de valor no cultivo da macaxeira.
Programação técnica no Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Horto Florestal
Sábado (3):
- 14h às 15h – Manejo Tecnificado do Café, Mercado e Oportunidades, com André Cléber da Silva Bunhak, Eng. Agrônomo.
- 15h30 às 16h30 – Sistema de Cultivos do Cacau, com Israell Ricardo de Melo, Eng. Florestal e Mestre em Ciências Florestais.
Domingo (4):
- 10h às 12h – Da roça ao lucro: estratégias de manejo no cultivo de macaxeira e agregação de valor, com Amanda Thirza Lima Santos, Doutora em Agronomia.
O evento promete ser um espaço de integração entre campo e cidade, reforçando a importância da macaxeira como símbolo da cultura e da economia acreana.
Comentários
Flash
Envolvidos em assassinato de professor na fronteira passam por audiência de custódia em Epitaciolândia
Juiz determina prisão preventiva de Victor Oliveira; Marejane Maffi deve pagar fiança de R$ 10 mil e responderá em liberdade assistida
Os dois principais suspeitos do assassinato do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, participaram de audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (2), no Fórum de Epitaciolândia, município da fronteira do Acre com a Bolívia.
Detidos na quarta-feira (1º), Victor Oliveira da Silva, 28 anos, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, confessou ter enforcado a vítima após uma discussão motivada pela recusa de reatar um relacionamento amoroso. O corpo de Regis foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal de Victor.
A investigação também aponta o envolvimento de Marejane Maffi, 48 anos, vizinha do acusado, que teria fornecido equipamentos usados na ocultação do cadáver e levado o carro da vítima para o lado boliviano. O veículo foi localizado abandonado em um ramal, a cerca de 16 km de Cobija, sem que se saiba ainda se foi negociado ou usado em troca por entorpecentes.
Na audiência, o juiz manteve Victor sob custódia da Justiça, enquanto para Marejane foi estabelecida uma fiança de R$ 20 mil, posteriormente reduzida pela metade a pedido da defesa. Ela deverá pagar R$ 10 mil ainda hoje para responder ao processo em liberdade assistida.
A Polícia Civil terá agora 30 dias para reunir provas que embasem a acusação formal e levem o caso a julgamento.
Veja vídeo dentro de instantes.
Comentários
Flash
Vídeo: Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 51 anos da Rede Amazônica
A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, nesta quinta-feira (2), uma sessão solene em homenagem ao 51º aniversário da Rede Amazônica. A solenidade, proposta e presidida pelo deputado Pedro Longo (PDT), reuniu parlamentares, autoridades, representantes da emissora e convidados em um momento de celebração à trajetória da Rede Amazônica, que há mais de cinco décadas desempenha papel fundamental na comunicação da região Norte, levando informação, cultura e entretenimento para milhões de pessoas.
Durante a solenidade, foram destacadas a relevância histórica e social da Rede Amazônica, seu compromisso com a informação de qualidade e a contribuição para o fortalecimento da identidade amazônica
Em seu pronunciamento, o deputado Pedro Longo (PDT), ressaltou que a Rede Amazônica foi fundada em setembro de 1972, em Manaus, inicialmente como Rádio e TV do Amazonas, sendo uma das primeiras emissoras do país a transmitir em cores. Ele frisou que, ao longo de sua história, o grupo se consolidou como um ecossistema de comunicação com 16 emissoras espalhadas pelos cinco estados da Amazônia Legal e mais de 150 retransmissores, além do Portal G1 Amazônia, CBN Amazônia, Canal AmazonSat, Agência Amazon, Portal Amazônia e a Fundação Rede Amazônica.
“Estamos homenageando hoje nesta Casa, uma instituição comprometida com a região, que mantém vivo o legado de seu fundador: amar a Amazônia, valorizar sua gente e promover seu desenvolvimento. Metas que continuam presentes em todas as iniciativas, sempre reforçando a educação como pilar central”, afirmou o deputado.
Representando a Rede Amazônica no Acre, a diretora executiva Flávia Menezes agradeceu à Aleac pela homenagem e ressaltou a importância da emissora para a região.
Flávia Menezes enfatizou ainda o compromisso da emissora com o desenvolvimento e a integração da Amazônia, reforçando que o trabalho da Rede é realizado com dedicação por seus colaboradores. “A Amazônia é apaixonante, e é uma honra para nós, que vivemos e trabalhamos aqui, manter esse compromisso com a população acreana, defendendo a sociedade e fortalecendo a integração da região”, afirmou.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestou homenagem à Rede Amazônica, lembrando a parceria construída ainda quando era gestor em Acrelândia. Ele destacou que a emissora sempre esteve presente nos grandes momentos da região, desde a chegada da televisão colorida ao país em 1972 até os registros de eventos históricos no Acre, como o carnaval de 1987 em Rio Branco. “Acrelândia deve muito à Rede Amazônica, porque sempre levou matérias positivas e mostrou nossa realidade. Hoje, como prefeito da capital, continuo reconhecendo essa parceria e agradeço de coração o carinho e o respeito que toda a equipe tem com Rio Branco”, afirmou.
A defensora-geral do Acre, Juliana Marques, destacou o papel da Rede Amazônica como parceira da Defensoria Pública ao longo dos anos. Ela citou como exemplo o quadro “Seus Direitos”, veiculado semanalmente na rádio CBN, no qual defensoras e defensores esclarecem dúvidas da população. “Seja nas coberturas cotidianas ou em programas especiais, temos conseguido dar visibilidade a direitos muitas vezes desconhecidos, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Defensoria é muito grata por essa parceria que vem ocorrendo há tantos anos”, completou.
Em seguida, o procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, destacou a importância da homenagem prestada pela Aleac à Rede Amazônica, classificando-a como “justa e necessária” diante da contribuição histórica da emissora para a região. “É com profundo respeito e alegria que o Ministério Público se une a esta Casa Legislativa para homenagear a Rede Amazônica, instituição que há mais de cinco décadas cumpre um papel essencial na comunicação, na formação da opinião pública e na valorização da identidade da nossa região”, afirmou.
O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Aleac, falou em nome dos 24 parlamentares da Casa e ressaltou a importância histórica da Rede Amazônica para o Acre. Ele lembrou a chegada da emissora em Cruzeiro do Sul e o impacto que causou na vida da população. “Foi uma grande alegria quando a TV chegou ao nosso município. As pessoas se reuniam para assistir ao Jornal Nacional, ao Fantástico, aos jogos da Seleção Brasileira. A Rede Amazônica levou informação e entretenimento não só para Cruzeiro do Sul, mas para os lugares mais distantes do nosso estado, garantindo que até quem vive nos seringais tivesse acesso às notícias locais e nacionais”, afirmou.
Em sua fala, Phelippe Daou Junior, CEO do Grupo Rede Amazônica de Televisão, destacou a importância da homenagem recebida e reforçou os valores da empresa. “O que é importante, muito além do reconhecimento dos 51 anos, é o reconhecimento daquilo que a Rede Amazônica se propõe a fazer em todos os mercados que atuam, particularmente, aqui no Acre, que é a defesa da justiça, da liberdade e da verdade”, afirmou. Ele ainda ressaltou que o sucesso da Rede Amazônica é fruto de parcerias e dedicação coletiva: “Ninguém faz nada absolutamente sozinho. Sem os parceiros do passado e de hoje, não estaríamos aqui. É ajuda na montagem de retransmissoras, manutenção, veiculação, construção de prédios, instalação de emissoras. Tudo isso constrói cidadania diariamente”.
Daou Júnior também enfatizou a ligação pessoal e histórica da família com o Acre, destacando a pioneirismo da empresa na região. “Nossa ligação emocional com o Acre é muito grande. Meu avô paterno morou em Brasiléia, minha avó paterna se instalou em Sena Madureira. E falando da empresa, em 16 de outubro de 1974 inauguramos nossa operação aqui no Acre. Mesmo sem estar plenamente no ar, transmitimos a Copa do Mundo daquele ano, utilizando a torre da catedral, com a permissão do bispo à época”, relembrou Daou Jr., reforçando a tradição e o compromisso da Rede Amazônica com a Amazônia e a população acreana.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Fotos: Sérgio Vale
Você precisa fazer login para comentar.