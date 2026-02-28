Família tem carro danificado após cair em boca-de-lobo sem proteção em Epitaciolândia

Na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 16h, um acidente foi registrado na Rua Fontenele, em Epitaciolândia, após um veículo cair em um bueiro aberto na via.

No carro estavam três ocupantes — um casal e a filha menor. A família saiu do bairro José Hassem e seguia em direção ao centro de Epitaciolândia para buscar a filha mais velha, que seria levada para a maternidade na capital Rio Branco, pois a mesma enfrenta uma gravidez de risco com complicações.

Segundo foi relatado, ao tentar desviar de outro veículo, o condutor acabou atingindo a boca-de-lobo que estava aberta, sem qualquer tipo de proteção ou sinalização. Com o impacto, o carro subiu na calçada e sofreu danos materiais de grande proporção.

Os dois airbags foram acionados, houve estouro da caixa de direção, danos aos amortecedores, quebra do para-brisa, porta e avarias em outras peças do veículo.

Após o acidente, a família alegou que tentou contato com autoridades policiais e de trânsito para obter orientações sobre os procedimentos cabíveis, mas não obteve retorno.

Rua foi entregue recentemente

A pavimentação da Rua da Fontenele foi concluída e entregue em meados de novembro de 2025, durante a gestão do ainda prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que já se pronunciou como pré-candidato a deputado estadual no próximo pleito.

O trecho pavimentado inicia na Avenida Santos Dumont e segue até a Rua São Sebastião, no bairro José Hassem. Conforme o projeto divulgado à época, a obra deveria ser contemplada com pavimentação asfáltica, calçadas, sarjetas, meios-fios e sistema de drenagem.

No entanto, moradores relatam que as sarjetas permanecem com a parte voltada para a rua aberta, sem cobertura ou proteção, situação que pode provocar novos acidentes caso não haja providências em praticamente toda sua extensão, até mesmo na frente de uma escola onde oferece aulas durante o dia e a noite.

Não foi informado quais providencias que a família irá tomar contra o Município, uma vez que seu veículo sofreu severos danos.

