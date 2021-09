Familia senamadureirense sofre acidente e por pouco não perdem a vida em rodovia próximo a Brasiléia.

O jovem Vereador Marcelo Augusto do município de Plácido de Castro mas que é natural de Sena Madureira, sofreu um grave acidente automobilístico próximo ao município de Brasiléia junto com sua mãe, filho é nora, após o veiculo capotar por várias vezes na rodovia. Na sua rede social, o senamadureirnese agradeceu a Deus pelo livramento, pois no dia de seu aniversário por pouco não aconteceu uma tragédia.

Bom dia Amigos! Hoje é meu aniversário, Quero Louvar ao nosso Deus pelo grande Livramento q deu a minha mãe, filho e nora, tudo aconteceu na minha frente, capotou 3 vezes, perda total, ví a morte da minha família a meus olhos, prestei Socorro e Deus me capacitou, coragem e força, Deus é maravilhoso, o momento foi tenso ao abrir a porta do carro e tirar todos do veículo, graças a Deus está tudo bem, minha família salva de presente, minha mãe quebrou o braço, nora quebrou a cravicola , caio apenas arranhão, obrigado meu Deus por ter me capacitado no momento e ter ajudado a todos nós primeiros socorros. DEUS É DEUS, OBRIGADO SENHOR, LOUVADO SEJA O SENHOR.

Marcelo é filho da professor Antonina, o qual o mesmo morava com sua mãe próximo a escola Siqueira de Menezes em Sena Madureira, e atualmente o mesmo reside no município de Placido de Castro o qual é Vereador no município.

Por ACPurus