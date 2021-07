Família segue sem informações de jovem que sumiu após sair para compras: ‘Entregamos nas mãos de Deus’, diz prima

Elionai Souza saiu de casa para fazer compras para a avó, por volta das 16 horas do dia 26 de março, e depois disso teria ido na casa de uma amiga, mas, ao sair da casa dela, desapareceu. A família fez um boletim de ocorrência na Delegacia da 2ª Regional, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

A família chegou a receber notícias de que o rapaz foi visto vagando pelas ruas da capital acreana sujo, magro e desorientado. Primeiramente, as informações alertaram que Souza estava vivendo em situação de rua no bairro Belo Jardim II.

Os parentes foram atrás, mas não acharam mais vestígios do jovem. Em maio, uma idosa que vive próximo de uma lanchonete do Parque da Maternidade ligou para a família falando que viu um rapaz muito parecido com Souza pela redondeza. Ela deu comida e conversou com ele. Durante o breve diálogo, o jovem falou que tinha 12 anos e estava desorientado.