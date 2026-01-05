Família recebe casa construída por igreja evangélica em Cruzeiro do Sul

Construída pela Igreja Batista Maranata, residência no bairro Remanso substitui moradia de madeira em área de risco; chefe da família, diarista, diz que levaria anos para conquistar o imóvel

Redação AgoraAcre

Uma família de Cruzeiro do Sul, no Acre, recebeu uma nova residência construída por membros da Igreja Batista Maranata. A entrega do imóvel ocorreu no bairro do Remanso e contou com a presença de integrantes da igreja, amigos e moradores da comunidade.

A família beneficiada é formada por seis pessoas. O chefe da família, Felipe Nascimento Sena, de 30 anos, trabalha como autônomo e diarista. Emocionado, ele destacou que levaria muitos anos para conseguir construir uma casa nas condições em que foi entregue.

“Sou muito grato a Deus e aos irmãos da igreja que fizeram doações e também àqueles que contribuíram com seu tempo de trabalho aqui na obra”, afirmou Felipe.

A antiga residência da família era construída em madeira e apresentava sinais de desgaste, oferecendo riscos à segurança dos moradores. Além disso, o imóvel estava localizado às margens do canal do Remanso, ficando vulnerável a alagamentos em períodos de chuva.

A nova casa foi totalmente reconstruída em alvenaria, com estrutura reforçada em ferro na cobertura. O imóvel conta com três quartos, sala e cozinha. Restam apenas a pintura e a instalação do forro para a conclusão total da obra.

Segundo o pastor da Igreja Batista Maranata, Ageu Obernon da Silva, a construção foi realizada pelo departamento “Construtores de Cristo” e financiada integralmente por meio de doações dos membros da igreja. A obra teve duração aproximada de seis meses e custo estimado em R$ 70 mil.

De acordo com pastor Ageu, objetivo do projeto é atender famílias em situação de vulnerabilidade, levando dignidade e segurança por meio da habitação. Segundo ele, o objetivo é contrair pelo menos um imóvel por ano, para famílias carentes da igreja.

“Milagre não se explica, se vive. Esta é apenas a primeira casa que estamos entregando, e tenho certeza de que muitas outras virão com o passar do tempo. Aqui há ofertas vindas de diversas partes do país, de pessoas que não mediram esforços para ajudar. Posso citar, por exemplo, um irmão que, sozinho, doou mais de R$ 10 mil. Todos esses gestos demonstram amor ao próximo e o cumprimento do chamado de Cristo”, destacou o pastor.

Relacionado

Comentários