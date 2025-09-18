Geral
Família protesta durante julgamento de policial penal acusado de matar jovem na Expoacre
Sessão no Tribunal do Júri chega ao segundo dia com depoimentos de vítimas e testemunhas; réu será interrogado nesta quinta-feira (18)
O julgamento do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de matar o jovem Wesley Santosdurante a Expoacre de 2023, entrou no segundo dia nesta quinta-feira (18), em Rio Branco. A família e amigos da vítima realizaram um protesto em frente ao Fórum Criminal, pedindo a condenação do réu.
A sessão, iniciada na quarta-feira (17) na 1ª Vara do Tribunal do Júri, foi marcada por longos depoimentos. A jovem Rita de Cássia, que também foi vítima do réu em crimes de tentativa de homicídio e importunação sexual, prestou depoimento por quase duas horas. A mãe de Wesley e seguranças da boate onde começou a confusão também foram ouvidos.
Nesta quinta, o interrogatório de Raimundo Nonato e os debates entre acusação e defesa devem marcar a fase final do julgamento.
Wesley Santos morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco, após ser baleado na madrugada de 7 de agosto de 2023, durante a última noite da Expoacre.
Familiares compareceram ao julgamento com camisas, faixas e cartazes, reforçando o pedido por justiça.
MP-AM prende sargento reformado da PM e outro suspeito na segunda fase da Operação Militia
Ação ocorreu em Manaus e Borba; investigação mira sequestros praticados por grupo com participação de policiais
O sargento reformado da Polícia Militar, Francisco Wendel Simas Tomé, e Sávio Antônio Leite Corrêa foram presos nesta terça-feira (17) durante a segunda fase da Operação Militia, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM). As ações ocorreram em Manaus e no município de Borba.
As investigações começaram após denúncias de três vítimas, incluindo um sequestro registrado por câmeras de segurança. Na primeira fase da operação, em julho, nove pessoas já haviam sido presas, entre elas quatro policiais da Força Tática.
Na etapa mais recente, além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e equipamentos eletrônicos foram recolhidos para perícia. O MP informou que o sargento reformado já possuía histórico criminal e havia sido preso em 2023 por outro delito.
Os dois suspeitos devem permanecer presos, e o Ministério Público avalia novas fases da operação para localizar outros envolvidos.
Homem encontrado morto em Cruzeiro do Sul seria suspeito de roubo a açougue
Vítima seria suspeito de furto a açougue registrado no dia anterior
O corpo de um homem identificado apenas como Joca foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18), no beco do Mercado Beira Rio, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.
A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava sinais de espancamento. Ainda não foi confirmado se a morte ocorreu por disparos de arma de fogo ou por golpes de arma branca. O corpo foi localizado por trabalhadores do mercado, que acionaram a Polícia Militar. A Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção.
Segundo a polícia, Joca seria o mesmo homem que, no dia anterior, havia arrombado um açougue no centro da cidade, de onde furtou carne, frango, cerveja e outros produtos. Parte dos itens foi encontrada em uma área de mata próxima.
Morador do bairro Remanso e conhecido por envolvimento em pequenos delitos, Joca agora passa a ser vítima em um caso de homicídio investigado pela Polícia Civil.
Polícia Militar prende homem e recupera veículo após roubo no 2º Distrito de Rio Branco
Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de um homem de 27 anos e na recuperação de uma motocicleta roubada na noite desta quarta-feira, 17, em Rio Branco. O crime havia ocorrido na região do 2º Distrito e o veículo foi localizado no bairro Calafate.
A motocicleta possuía sistema de rastreamento, que indicou a localização. Equipes do 1º Batalhão se deslocaram ao ponto indicado e encontraram o suspeito, que tentou se esconder em uma residência. Com ele, foram localizados objetos reconhecidos pela vítima como usados no momento do crime.
A vítima relatou que foi abordada quando conduzia a motocicleta, acompanhada de seu filho de 8 anos. Durante a ação, o assaltante apontou uma arma de fogo contra a criança, ameaçando a integridade dos dois. O suspeito levou a motocicleta e também o celular da vítima, que não foi recuperado.
O homem preso já possui diversas passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio e, inclusive, havia sido detido recentemente em outra ocorrência envolvendo receptação de veículo roubado. Ele foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.
